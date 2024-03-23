Yuvacıkspor ile Gölcükspor kent derbisinde buluşuyor

YARIN SAAT 15.00’TE

Yuvacıkspor ile Gölcükspor, yarın saat 15.00’te kent derbisinde buluşacaklar. Bölgesel Amatör Lig’de kalmak için birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak olan takımlar, yarın Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda bir araya gelecekler. Gölcükspor 7. sırada bulunurken, Yuvacıkspor ise 11. sırada yer alıyor. Kritik maça Yuvacıkspor ev sahipliği yapacak.