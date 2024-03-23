Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesi amacıyla çalışma başlatıldı. Kartepe'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, T.Z.'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. Bunun üzerine iş yeri sahibi Z.T.'ye adli işlem yapılırken kumar oynayan 4 kişiye 27 bin 700 TL ceza uygulandı. 3 bin 500 TL'ye ise el konuldu.
- Asayiş
Kumar oynayan 4 kişiye 25 bin TL ceza
Kocaeli'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde kumar oynayan 4 kişiye, 25 bin 700 TL ceza uygulanırken iş yeri sahibi hakkında ise idari işlem başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.