Gebze kader maçında, Diliskelesi - Kullar kent derbisinde

GEBZE’NİN KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK

Bu sezon şampiyonluğa bir hayali yaklaşan Gebzespor, yarın sahasında Taçspor’u konuk edecek. Kazanması ve rakibi Çorlu’nun kaybetmesi halinde Gebzespor liderlik koltuğuna oturacak. 1 maç eksiği olmasına rağmen lider Çorlu’nun 2 puan gerisinde olan Gebzespor’un tek düşüncesi kazanmak. Temsilcimiz, maçı kazanması halinde şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak. Kritik karşılaşma yarın saat 15.00’te, Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda başlayacak. Diliskelesispor ile Kullarspor ise yarın kent derbisinde bir araya gelecek. Bu karşılaşma da saat 15.00’te, Şehit Nihat Karadaş Stadyumu’nda başlayacak.