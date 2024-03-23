Gebze kader maçında, Diliskelesi - Kullar kent derbisinde

GEBZE’NİN KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK
Bu sezon şampiyonluğa bir hayali yaklaşan Gebzespor, yarın sahasında Taçspor’u konuk edecek. Kazanması ve rakibi Çorlu’nun kaybetmesi halinde Gebzespor liderlik koltuğuna oturacak. 1 maç eksiği olmasına rağmen lider Çorlu’nun 2 puan gerisinde olan Gebzespor’un tek düşüncesi kazanmak. Temsilcimiz, maçı kazanması halinde şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak. Kritik karşılaşma yarın saat 15.00’te, Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda başlayacak. Diliskelesispor ile Kullarspor ise yarın kent derbisinde bir araya gelecek. Bu karşılaşma da saat 15.00’te, Şehit Nihat Karadaş Stadyumu’nda başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.