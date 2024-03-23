23 Mar 2024 - 14:01- Siyaset G:

YRP İLE CHP'NİN İTTİFAK SÖYLENTİLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Özcan istifa etti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
YRP İLE CHP'NİN İTTİFAK SÖYLENTİLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI mask
YRP İLE CHP'NİN İTTİFAK SÖYLENTİLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Haber albümü için resme tıklayın

YRP ve  CHP arasında Derince ve İzmit'te ittifak yapılacağı söylentileri ortalığı karıştırdı.   Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Özcan iddiaların kabul edilemez olduğunu dile getirdi ve görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu: Yeniden Refah Partisi’ne Milli Görüş Davası’nın yüksek ideallerine inandığım için katıldım. Bugüne kadar bu ideallere inanarak var gücümle çalıştım. Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor. Milli Görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır. Kazanmak için mücadele etmek varken, başka partilerin kazanması için uğraş vermemelidir. Özellikle geçmişte başörtülü kardeşlerimizin, analarımızın, bacılarımızın yaşadığı zulmeden sorumlu kişilerin değirmenine su taşımamalıdır.

YRP İLE CHP'NİN İTTİFAK SÖYLENTİLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

"CHP ADAYININ KAZANMASI İÇİN SÖYLEM ÜRETMEMELİDİR"

Derince’de, terör örgütü Pkk’nın siyasi sözcüsü konumundaki DEM Parti’nin açıkça desteklediği CHP Adayının kazanması için söylem üretmemelidir. Bir süredir üzülerek takip ettiğim tablo maalesef budur. Milli Görüş’ün zaferi için çalışmak yerine iktidarı güçsüz bırakmak için üretilen siyaset ve buradan söz ettiğim muhalefet partisinin değirmenine su taşımayı kabul etmiyorum. Bu nedenlerden dolayı mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi’nin Derince İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla.
# Yeniden Refah Partisi, chp, İzmit, Derince, Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, var, ilçe, yüksek

23 Mar 2024 - 14:01 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.440.658 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

kartepeli - kaçıp partinden istifa ediçeğine davana sahip çık parti başkanına zübük diyen hakaretler edenlerin çanağına su taşıma

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mart 14:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL