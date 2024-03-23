YRP İLE CHP'NİN İTTİFAK SÖYLENTİLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

YRP ve CHP arasında Derince ve İzmit'te ittifak yapılacağı söylentileri ortalığı karıştırdı. Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Özcan iddiaların kabul edilemez olduğunu dile getirdi ve görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu: Yeniden Refah Partisi’ne Milli Görüş Davası’nın yüksek ideallerine inandığım için katıldım. Bugüne kadar bu ideallere inanarak var gücümle çalıştım. Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor. Milli Görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır. Kazanmak için mücadele etmek varken, başka partilerin kazanması için uğraş vermemelidir. Özellikle geçmişte başörtülü kardeşlerimizin, analarımızın, bacılarımızın yaşadığı zulmeden sorumlu kişilerin değirmenine su taşımamalıdır.

"CHP ADAYININ KAZANMASI İÇİN SÖYLEM ÜRETMEMELİDİR"

Derince’de, terör örgütü Pkk’nın siyasi sözcüsü konumundaki DEM Parti’nin açıkça desteklediği CHP Adayının kazanması için söylem üretmemelidir. Bir süredir üzülerek takip ettiğim tablo maalesef budur. Milli Görüş’ün zaferi için çalışmak yerine iktidarı güçsüz bırakmak için üretilen siyaset ve buradan söz ettiğim muhalefet partisinin değirmenine su taşımayı kabul etmiyorum. Bu nedenlerden dolayı mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi’nin Derince İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla.