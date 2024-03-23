- Siyaset

YRP İZMİT, CHP İLE İLGİLİ İDDİALARI YALANLADI

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Cafer Ateş ve İzmit Belediye Başkanı adayı Mustafa Şahin’den CHP ile ittifak yapıldığı iftiraları hakkında basın açıklaması düzenledi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
YRP İZMİT, CHP İLE İLGİLİ İDDİALARI YALANLADI mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"Son zamanlarda bazı rakip partiler tarafından, Yeniden Refah Partisi'nin İzmit İlçe Teşkilatı ve İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞAHİN hakkında asılsız ve iftira niteliğinde haberler ve yorumlar yapılmaktadır. Bu haberlerde, partimizin CHP ile işbirliği yaptığına dair yalan yanlış bilgiler yer almaktadır.

Kesinlikle ve açıklıkla belirtmek isteriz ki, bu iftiraların gerçeği yansıtması asla ve asla söz konusu değildir. Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş ilke ve prensiplerine bağlı, müstakil bir siyasi partidir. Hiçbir partiyle herhangi bir işbirliği içinde değildir ve bu tür bir işbirliğine de asla yanaşmaz.

Rakip partilerin bu tür iftiralara başvurması, siyasi ahlaksızlık ve etik dışı bir davranıştır. Yeniden Refah Partisi’nin muazzam yükselişini hazmedemeyenler, çirkin oyunlarla kamuoyunun algısını bozmaya ve İzmit seçmenlerine algı operasyonu yapmaya çalışmaktadırlar. Lakin farkında olmadıkları şey Milli Görüş Yanardağ olmuş patlıyor, Milletimiz Yeniden Refah diyor, akın akın Refaha koşuyor.

Yeniden Refah Partisi olarak, İzmit'i daha yaşanılabilir bir şehir yapmak ve Ahlaklı Belediyeciliğe kavuşturmak için var olan gücümüz ile çalışıyoruz ve 31 Mart sabahına kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Teşkilatı olarak, bu iftiraları şiddetle ve esefle kınıyoruz. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, bu tür asılsız haberlere karşı gerekli hukuki yollara başvuracağımızı da bildirmek isteriz.

Son olarak İzmit halkından ricamız, bu tür iftiralara itibar etmemeleri ve gerçekleri araştırmadan herhangi bir kanaate varmamalarıdır."

# var, ilçe, chp, Yeniden Refah Partisi

23 Mar 2024 - 14:09 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.440.658 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL