YRP İZMİT, CHP İLE İLGİLİ İDDİALARI YALANLADI

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"Son zamanlarda bazı rakip partiler tarafından, Yeniden Refah Partisi'nin İzmit İlçe Teşkilatı ve İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞAHİN hakkında asılsız ve iftira niteliğinde haberler ve yorumlar yapılmaktadır. Bu haberlerde, partimizin CHP ile işbirliği yaptığına dair yalan yanlış bilgiler yer almaktadır.

Kesinlikle ve açıklıkla belirtmek isteriz ki, bu iftiraların gerçeği yansıtması asla ve asla söz konusu değildir. Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş ilke ve prensiplerine bağlı, müstakil bir siyasi partidir. Hiçbir partiyle herhangi bir işbirliği içinde değildir ve bu tür bir işbirliğine de asla yanaşmaz.

Rakip partilerin bu tür iftiralara başvurması, siyasi ahlaksızlık ve etik dışı bir davranıştır. Yeniden Refah Partisi’nin muazzam yükselişini hazmedemeyenler, çirkin oyunlarla kamuoyunun algısını bozmaya ve İzmit seçmenlerine algı operasyonu yapmaya çalışmaktadırlar. Lakin farkında olmadıkları şey Milli Görüş Yanardağ olmuş patlıyor, Milletimiz Yeniden Refah diyor, akın akın Refaha koşuyor.

Yeniden Refah Partisi olarak, İzmit'i daha yaşanılabilir bir şehir yapmak ve Ahlaklı Belediyeciliğe kavuşturmak için var olan gücümüz ile çalışıyoruz ve 31 Mart sabahına kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Teşkilatı olarak, bu iftiraları şiddetle ve esefle kınıyoruz. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, bu tür asılsız haberlere karşı gerekli hukuki yollara başvuracağımızı da bildirmek isteriz.

Son olarak İzmit halkından ricamız, bu tür iftiralara itibar etmemeleri ve gerçekleri araştırmadan herhangi bir kanaate varmamalarıdır."