Trendyol 1. Lig’deki temsilcimiz Kocaelispor’da hafta başında Başkan Engin Koyun istifa etti. Yönetim kurulunun aldığı kararla da Recep Durul, vekaleten başkanlık görevine getirildi. Kentte yeniden bir heyecan yaratmak isteyen Recep Durul sık sık Kocaeli kamuoyuna çağrılar yapıyor. Durul, 3 Nisan Çarşamba günü evimizde oynayacağımız kritik Göztepe maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Durul, “Haydi! Kocaeli armamız için sevdamız için şehrimiz için takımımızı kucaklayalım. Kenetlenelim. Hep birlikte tek yumruk olalım. Hep birlikte başaralım” dedi.
- Spor
Recep Durul'dan taraftarlara çağrı
Kocaelispor Başkanlığı görevine vekaleten getirilen Recep Durul, 3 Nisan Çarşamba günü oynayacağımız Göztepe maçına yoğun katılım beklediklerini belirtti. Durul, ayrıca tüm taraftarlara da çağrı yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.