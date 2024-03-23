Recep Durul'dan taraftarlara çağrı

Trendyol 1. Lig’deki temsilcimiz Kocaelispor’da hafta başında Başkan Engin Koyun istifa etti. Yönetim kurulunun aldığı kararla da Recep Durul, vekaleten başkanlık görevine getirildi. Kentte yeniden bir heyecan yaratmak isteyen Recep Durul sık sık Kocaeli kamuoyuna çağrılar yapıyor. Durul, 3 Nisan Çarşamba günü evimizde oynayacağımız kritik Göztepe maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Durul, “Haydi! Kocaeli armamız için sevdamız için şehrimiz için takımımızı kucaklayalım. Kenetlenelim. Hep birlikte tek yumruk olalım. Hep birlikte başaralım” dedi.