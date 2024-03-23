31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 1 hafta gibi kısa bir süre kala siyasi partilerin seçim çalışmalarını da tüm hızıyla sürüyor. Yerel seçimler kapsamında çalışmalarını sürdüren CHP’nin Yahya Kaptan’daki Mahalle Temsilciliği, parti üyeleri ve gönüllü vatandaşlar tek tek binaları dolaşıp talep istek ve önerileri dinliyor, seçmenlere Fatma Kaplan Hürriyet'in vaatlerini anlatıyorlar.
23 Mar 2024 - 14:49- Siyaset Güncelleme:
CHP’li parti üyeleri Yahya Kaptan’da çalışmalarını sürdürüyor
Yerel seçimler kapsamında çalışmalarını sürdüren CHP’nin Yahya Kaptan’daki Mahalle Temsilciliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.