23 Mar 2024 - 14:49- Siyaset G:

CHP’li parti üyeleri Yahya Kaptan’da çalışmalarını sürdürüyor

Yerel seçimler kapsamında çalışmalarını sürdüren CHP’nin Yahya Kaptan’daki Mahalle Temsilciliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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CHP’li parti üyeleri Yahya Kaptan’da çalışmalarını sürdürüyor mask
CHP’li parti üyeleri Yahya Kaptan’da çalışmalarını sürdürüyor
CHP’li parti üyeleri Yahya Kaptan’da çalışmalarını sürdürüyor
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31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 1 hafta gibi kısa bir süre kala siyasi partilerin seçim çalışmalarını da tüm hızıyla sürüyor. Yerel seçimler kapsamında çalışmalarını sürdüren CHP’nin Yahya Kaptan’daki Mahalle Temsilciliği, parti üyeleri ve gönüllü vatandaşlar tek tek binaları dolaşıp talep istek ve önerileri dinliyor, seçmenlere Fatma Kaplan Hürriyet'in vaatlerini anlatıyorlar.

CHP’li parti üyeleri Yahya Kaptan’da çalışmalarını sürdürüyor
CHP’li parti üyeleri Yahya Kaptan’da çalışmalarını sürdürüyor
CHP’li parti üyeleri Yahya Kaptan’da çalışmalarını sürdürüyor
CHP’li parti üyeleri Yahya Kaptan’da çalışmalarını sürdürüyor
CHP’li parti üyeleri Yahya Kaptan’da çalışmalarını sürdürüyor
CHP’li parti üyeleri Yahya Kaptan’da çalışmalarını sürdürüyor
# chp, seçim, talep, Fatma Kaplan Hürriyet

23 Mar 2024 - 14:49 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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