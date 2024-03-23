CHP’li parti üyeleri Yahya Kaptan’da çalışmalarını sürdürüyor

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 1 hafta gibi kısa bir süre kala siyasi partilerin seçim çalışmalarını da tüm hızıyla sürüyor. Yerel seçimler kapsamında çalışmalarını sürdüren CHP’nin Yahya Kaptan’daki Mahalle Temsilciliği, parti üyeleri ve gönüllü vatandaşlar tek tek binaları dolaşıp talep istek ve önerileri dinliyor, seçmenlere Fatma Kaplan Hürriyet'in vaatlerini anlatıyorlar.