23 Mar 2024 - 14:48- Eğitim G:

Mehmet Can'dan BÜYÜK BAŞARI!

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Mehmet Can'dan BÜYÜK BAŞARI! mask

ENKA Okulları'nın yaptığı paylaşımda,

"Son sınıf öğrencimiz Mehmet Can BAŞTEMİR olimpiyatlarda elde ettiği başarılarından sonra dünyanın en köklü üniversitelerinden aldığı kabullerle bizleri gururlandırmaya devam ediyor. İngiltere’deki Oxford Üniversitesinde “Matematik ve Bilgisayar Bilimleri” bölümüne ve Amerika’daki MIT (Massachusetts Institute of Technology) Üniversitesine ise % 100 burslu kabul almıştır. Bu göz alıcı başarılarından dolayı öğrencimizi tebrik ediyor, yetişmesinde emeği geçen ailesine ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz."

23 Mar 2024 - 14:48 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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