Meclis raporunun gereği yerine getirilmiyor

Kocaeli’ndeki çevre sorunlarını araştırdığını belirten Gergerlioğlu, “Dilovası’nda çevre sorunları bitmiyor. Meclis Dilovası Çevre Komisyonu kurulmuştu, 2006’da bir çalışma yaptılar, bir rapor çıktı ortaya. 200 sayfalık raporun gereği yerine getirilmedi. Bunu Meclis’te gündem etmiştim, Dilovası’nın dereleri zehir akıyor demişti rapor. Bu durum giderilmeli denilmişti fakat bu giderilme yapılmadı. İşte bunun ispatı. Dilovası’nda organize sanayi bölgesinden zehirli atıkların atıldığı Eynerce deresinin durumu ortada. Eynerce deresine atıklar atılıyor, beyaz köpükler oluyor. Normal bir derede böyle köpükler olmaz! Kimyasal madde atılıyor! Dilovası’nın suyu, toprağı, bitkileri ve ardından da döküldüğü denizi kirleniyor. Her gün, her an, her saniye buradan kimyasallar akıyor. Dilovası Meclis Heyeti’nin hazırlamış olduğu raporlara uymadığını söylemiştik çünkü raporları okumuştum 200 sayfalık raporu ve derelerden akan zehirli sulardan numuneler alınmıştı ve ağır metaller olduğu söylenmişti o raporları çok iyi okudum. Ağır metaller var ve vücudu girdiği zaman atılımı yapılamayan metal anlamındadır. Maalesef bunlar ile dolu bir Dilovası gerçeği var karşımızda.” ifadelerini kullandı.

Dilovası Halkı’nın yaşamını riske atan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz

Çevre kirliliğinin Dilovası’nın temel sorunlarından bir tanesi olduğunu aktaran DEM PARTİ Dilovası Belediye Eş Başkan Adayı Mustafa Avcı, “Ben hep söylerim sanayiciye karşı değiliz ama birileri para kazanacak diye ölümler üzerine yaşam inşa edilemez. Biri kendi yaşamını idame edecek diye bir başkasının yaşamını tehdit edecek durumda olmamalı. Biz yönetime geldiğimizde temel sorun olarak tespit ettiğimiz sadece hava kirliliği değil, burada görüyoruz dere suları da kirletiliyor. Ciddi bir gürültü kirliliği de var. Her açıdan bir kirlilik söz konusu. Bunlar ile biz uğraşacağız. Mevcut yürürlükteki yasalar yeterli olmayabilir, bu yasaları yeterli olabilmesi için de Dilovası halkı ile biz Meclis üzerine baskı unsuru oluşturmaya çalışacağız. Fiili durumlar yaratabiliriz. Sanayicimiz ile ortak tartışmalarımız da olabilir, olmalıdır da. Sonuç itibariyle diyaloğa kapı açacağız ve uğraşacağız ama Dilovası halkının yaşamını tehdit eden her türlü şeye müdahale edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dilovası Belediyesi ne iş yapıyor?

Derenin aktığı yerlerdeki köpüklenme oranlarının çok yüksek olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Olayın vahamet boyutları derenin biraz daha sularının durulduğu yerlerde daha da artıyor. Bunlar beyaz bir köpük değil. Kimyasal var burada. Koku var ve suların durulduğu noktada bir köpük gölü oluşmuş durumda. Şu hale bakın! Köpeğin cesedinden arta kalan izler, bir köpek burada sudan içtiği için zehirlenip ölmüş. Belediye ne iş yapıyor anlamak mümkün değil. Organize sanayiden birileri atıkları atıp Dilovası halkının kanser olmasına yol açıyor! Şu hale bakın! Burada bir sürü ağır metal var belli ki. Numune alan var mı? Çevre İl Müdürlüğü ne yapıyor? Anlamak mümkün değil. Sanırım burada başka köpek cesetleri de var. Su içen koyunların telef olduğu yönünde bir söylenti de var.” Çok ağır bir koku da var. Belediye nerede diye soruyoruz? Çevre İl Müdürlüğü nerede? Kocaeli Valisi ne iş yapıyor? Şu hali görmüyor mu? Biz DEM Parti Dilovası Eş Başkan Adayımız ile keşif, gözlem yapıyoruz ve burada kanserojen maddeleri tespit ediyoruz işte apaçık ortada. Hani denetim? Hani arıtma Sayın Vali?” şeklinde konuştu.

“Soru önergesi vereceğiz”

Dilovası halkının da bu durumu bildiğini belirten Gergerlioğlu, “Bunu soru önergesi ile de soracağız. Eynerce deresi niye köpüklü akar? Bu sulardan numune alınıyor mu? Çevre İl Müdürlüğü ilçe müdürlüğü ne yapıyor? Dilovası Kaymakamı ne iş yapıyor? Kocaeli Valisi ne iş yapıyor? Halk şuna layık mı? Burada bir arıtma yok mu? Nedir böyle? Önüne gelen kimyasalı bidonlar ile mi döküyor anlamak mümkün değil? Biz sonuçta buna müdahil oluyoruz ve Belediye Eş Başkan Adayımız Mustafa Avcı ile buradayız. Dilovası İlçe Eş Başkanımız ile buradayız ve bu sorunların giderilmesi için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

“Dereyi kirlilikten koruyup, yürüyüş kortu yapacağız”

Eynerce Dere’sinin suyundan ölüm çıkacağını aktaran Mustafa Avcı, “Yönetimi devraldığımızda gençler burada bir yürüyüş kortunun olmasını istiyorlar. O zaman dere gerçekten çok güzel hem bu kirliliğin önüne geçmek hem de bu dereyi böyle bir cennet vadisine çevirmek için projeler geliştireceğiz. Doğa sporu, rafting alanı olabilir buralarda. Değerlendirilmesi gereken bir alan burası.”