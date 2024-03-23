AKP yine devlet imkanlarını kullandı! Belediye personeliyle seçim kampanyası yürütüyorlar

Genel seçimlerde bütün kamu kaynaklarını lehine kullanan AKP iktidarı, medya başta olmaz üzere bütün kaynaklarını kendi propagandası için kullanmaya devam ediyor.
SEÇİM ARAÇLARI
Türkiye için tarihi önem taşıyan 31 Mart Yerel seçimlerine 8 gün kaldı. Zaman daraldıkça adayların saha çalışmaları da sıkılaşıyor. Seçimin vazgeçilmezlerinden biri de ülkemizde giydirilmiş seçim araçları oluyor. Siyasi partilerin giydirdiği bu araçlar sokak sokak gezip adayları tanıtıyor.
BELEDİYE PERSONELİ SEÇİM ARACINDA
İzmit'te seçim araçlarını tüm siyasi partiler kullanıyor. Bu partilerden birisi de AKP. Ancak dün akşam İzmit'te görülen bir seçim aracının sürücüsü dikkat çekti. Ahmet H. D. İsimli sürücü aslında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeliydi. AKP'nin seçim kampanyasında belediye personellerini de çalıştırdığı ortaya çıktı.
YASAK!
Belediye personelleri kamu görevi dışında çalışmadığı gibi siyasi partilerin propaganda amacı için de çalıştırılamıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.