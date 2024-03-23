AKP yine devlet imkanlarını kullandı! Belediye personeliyle seçim kampanyası yürütüyorlar

Genel seçimlerde bütün kamu kaynaklarını lehine kullanan AKP iktidarı, medya başta olmaz üzere bütün kaynaklarını kendi propagandası için kullanmaya devam ediyor.

SEÇİM ARAÇLARI

Türkiye için tarihi önem taşıyan 31 Mart Yerel seçimlerine 8 gün kaldı. Zaman daraldıkça adayların saha çalışmaları da sıkılaşıyor. Seçimin vazgeçilmezlerinden biri de ülkemizde giydirilmiş seçim araçları oluyor. Siyasi partilerin giydirdiği bu araçlar sokak sokak gezip adayları tanıtıyor.

BELEDİYE PERSONELİ SEÇİM ARACINDA

İzmit'te seçim araçlarını tüm siyasi partiler kullanıyor. Bu partilerden birisi de AKP. Ancak dün akşam İzmit'te görülen bir seçim aracının sürücüsü dikkat çekti. Ahmet H. D. İsimli sürücü aslında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeliydi. AKP'nin seçim kampanyasında belediye personellerini de çalıştırdığı ortaya çıktı.

YASAK!

Belediye personelleri kamu görevi dışında çalışmadığı gibi siyasi partilerin propaganda amacı için de çalıştırılamıyor.