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Muhittin Zafer hayatını kaybetti

Kordsa Kord Bezi Fabrikası emeklisi Muhittin Zafer Efes (74) hayatını kaybetti.

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Kordsa Kord Bezi Fabrikası emeklisi Muhittin Zafer Efes (74) hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün (23 Mart 2024) öğle namazını mütakiben İzmit Kent Mezarlığı yakınında bulunan Malta Merkez Caminde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
# 2024

23 Mar 2024 - 16:04 - Asayiş

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