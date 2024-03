Kartepe Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi’nden anlamlı proje

Kartepe Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri bu sene de akademik başarılarının yanında sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyor. Türkiye Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) koordinatörlüğünde düzenlenen uluslararası ‘Young Reporters For The Environment ‘programında gençlerin çevre sorun ve konularını araştırıp, inceleyip, bulgu ve çözüm önerilerini haber yaparak yayınladığı projede öğrenciler çevre sorunlarına duyarsız kalmıyor. Her yıl farklı bir çevre problemini araştırıp kamuoyunda farkındalık oluşturmak için çalışan öğrenciler, bu yıl ilimizdeki su kirliliğini gündemine aldı.

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ İLİMİZDEKİ SU KİRLİLİĞİNİ ARAŞTIRDI

Danışmanlıklarını Kimya Öğretmeni Hafize Karaçam ve Fizik Öğretmeni Duygu Güney ile oluşturdukları Çevrenin Genç Sözcüleri Takımı öğrencileri Esmanur Yurtsever, Cemre Hilal Özcan, Nisanur Ay, Nuriye Azra Bektur, Ahmet Efe Güncan, Yunus Emre Solmaz, Elif Akgüneş, Ceyda Sağlam ve Zeynep Sudenaz Çelik Başiskele mevkinde Vezirçiftliği köyündeki Kiraz Dere etrafındaki kirliliği araştırdı. Gençler, mahalle muhtarı Bahattin Akdemir ve bölgede yaşayan halk ile röportajlar yaparak bölgedeki kirliliğe dikkat çekti.

KİRLENMİŞ SULAR YİTİRİLMİŞ GELECEĞİMİZDİR

Öğrenciler su kirliliğini ve etkilerini daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek için birçok uzmandan görüş aldılar. Çevrenin Genç Sözcüleri olarak Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail Özbay ve Doç. Dr. Esma Can Doğan ile su kirliliği hakkında röportaj yaparak, öğrencileri, üniversite bünyesinde yapılan su arıtım laboratuvar çalışmaları hakkında bilgilendirdiler.

MARS’TA SU ARARKEN DÜNYADA SUSUZ KALMAYALIM

Su kaynaklarımızı temiz tutmaya devam etmezsek yakın gelecekte Marsta su arayan insanoğlu, bu aramayı kendi gezegeninde yapmak zorunda kalacak diyen öğrenciler; herkesin sularımıza sahip çıkması gerektiğini, kontrollü kentleşme ve sanayileşme ile ve alınacak bireysel ve toplumsal tedbirler ile bu kirliliğin biraz olsun önüne geçilebileceğini, yazdıkları makale, çektikleri fotoğraf ve kamu spotu videolarıyla suyun hayat olduğu gerçeğinin asla akıllardan çıkarılmaması gerektiğine dikkat çektiler.