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T.C. GEBZE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLANI

T.C.GEBZE10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİHÜKÜM ÖZETİDOSYA NO : 2023/783 EsasKARAR NO : 2023/1229C.SAV.ESAS NO : 2023/12420Mahkememizin 26/12/2023 tarih ve 20...

T.C. GEBZE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLANI mask

T.C.GEBZE10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2023/783 Esas
KARAR NO : 2023/1229
C.SAV.ESAS NO : 2023/12420
Mahkememizin 26/12/2023 tarih ve 2023/783 Esas ve 2023/1229 Karar sayılı ilamı ile Necmettin ve Sabahat oğlu, 28/02/1989 Tuzluca doğumlu, sanık ERKAN GÖKTAŞ (T.C. Kimlik No: 65491333464)'ın üzerine atılı Tehdit suçundan basit yargılama usulü ile neticeten 8 Ay 12 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, (itiraz yasa yolu açık olmak üzere) ancak tüm aramalara rağmen bulunamadığı, mernis adresinin bulunmadığı ve halen adresi meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve maddeleri gereğince ilanen tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı, yedi gün içinde, mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye dilekçe verilmesi ya da tutanak düzenlenmesi kaydıyla zabıt katibine müracaat edilmesi, cezaevinde bulunulması halinde Mahkememize gönderilmek üzere Cezaevi idaresine dilekçe verilmesi yada tutanak tutulmak kaydıyla memura beyanda bulunulması suretiyle İTİRAZ kanun yoluna başvurabileceği, 7 günlük yasal süre içerisinde itiraz kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.22.03.2024

#ilangovtr

Basın No ILN02008602

25 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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