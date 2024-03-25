T.C. GEBZE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLANI

HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2023/783 Esas
KARAR NO : 2023/1229
C.SAV.ESAS NO : 2023/12420
Mahkememizin 26/12/2023 tarih ve 2023/783 Esas ve 2023/1229 Karar sayılı ilamı ile Necmettin ve Sabahat oğlu, 28/02/1989 Tuzluca doğumlu, sanık ERKAN GÖKTAŞ (T.C. Kimlik No: 65491333464)'ın üzerine atılı Tehdit suçundan basit yargılama usulü ile neticeten 8 Ay 12 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, (itiraz yasa yolu açık olmak üzere) ancak tüm aramalara rağmen bulunamadığı, mernis adresinin bulunmadığı ve halen adresi meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve maddeleri gereğince ilanen tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı, yedi gün içinde, mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye dilekçe verilmesi ya da tutanak düzenlenmesi kaydıyla zabıt katibine müracaat edilmesi, cezaevinde bulunulması halinde Mahkememize gönderilmek üzere Cezaevi idaresine dilekçe verilmesi yada tutanak tutulmak kaydıyla memura beyanda bulunulması suretiyle İTİRAZ kanun yoluna başvurabileceği, 7 günlük yasal süre içerisinde itiraz kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.22.03.2024
HÜKÜM ÖZETİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.