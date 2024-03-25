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T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/63 SATIŞ İLANI

T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2022/63 SATIŞTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANIBir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve...

T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/63 SATIŞ İLANI mask

T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/63 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 107 Ada, 44 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu taşınmaz şartnamesinin ekindedir. Ayrıca ekran görüntüsü olarak eklenmiştir.
Yüzölçümü : 1.339,58 m2
Kıymeti : 221.754,07 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 14:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 14:03
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:03

22/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No ILN02008632

25 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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