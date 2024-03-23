Hürriyet: "Çılgın projeler değil halka dokunan işler yapıyoruz"

İzmit’in her noktasında vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hürriyet geçtiğimiz akşam iftar programında kentimizde yaşan Trabzonlu vatandaşlarla bir araya geldi. Dernekler Yerleşkesindeki programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra Kocaeli Trabzonlular Derneği eski başkanı Fuat Ayar, CHP İzmit İlçe başkanı Gökhan Ercan, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Bekirpaşa Eski Belediye Başkanı Fikret Toker, Saraybahçe Eski Belediye Başkanı Metin Alan katıldı.

“ VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden bu yana kentimizde bulunan birçok kitleyle, vatandaşlarımızla bir araya gelip gönül birlikteliği kurmaya çalışıyoruz. Zor bir dönemde görev yapıyoruz. Şikayet etmeksizin mecliste çoğunluğumuz olmamasına rağmen birçok işi yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Ranta değil halka çalışıyoruz. Hizmet halkın yararınaysa yapmaya çalışıyoruz. İsraftan ve boşa yatırımdan kaçınıyoruz. Çılgın projelerden değil halkın hayatına, cebine dokunan, cebini kolaylaştıran işler yapmaya çalışıyoruz var gücümüzle.

“GÜZEL İŞLER HALKIN GÖNLÜNE DEĞİYOR”

Bu kadar kıt kaynakla kolay değil ama uzun süredir yapılmayan birçok işi de yapmak nasip oldu. Bugüne kadar ilkleri yapmayı da başardık. Yeni dönemde meclis çoğunluğumuz olduğu takdirde de çok daha hızlı, tasarruflu, az parayla çok iş yapma mantığıyla yolumuza devam etmek istiyoruz. Kentte sevilen sayılan kıymetli arkadaşlarımızı meclis üyesi adaylığı kontenjanına almaya çalıştık. Onlarında mecliste sizleri temsil etmek adına mutlaka söyleyecek sözleri olacak. Biz güzel işler yaptıkça biliyoruz ki halkımızın gönlüne değiyoruz. Trabzonlu hemşerilerimizin her zaman başımızın üstünde yeri var.