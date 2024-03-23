GÖKÇE, “DAHA GÜZEL ETKİNLİKLERE İMZA ATACAĞIZ”

Teravih namazlarından sonra kıraathanelerde vatandaşlarla bir araya gelerek vizyon projelerini anlatan Cumhuriyet Halk Partisi Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe, dün Yenikent’te bulunan Tanyıldız Düğün Salonu’nda Derinceli vatandaşlarla bir araya geldi.

İFTAR PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Kalabalık bir iftar programına ev sahipliği yapan başkan adayı Gökçe’ye CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, İl Başkanı Bülent Sarı ve yönetimi, Derince İlçe Başkanı Çağatay Taşkın Yamen ve yönetimi, geçmiş dönem il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, meclis üyesi adaylarına, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

“DAHA GÜZEL ETKİNLİKLERE İMZA ATACAĞIZ”

İftar yemeğine katılanlara teşekkür eden Başkan adayı Gökçe, “Bu akşam, Derince’mizde bulunan STK'lar, muhtarlar, muhtar adayları dernekler, hemşehri dernekleri, camii ve cemevi dernekleri, sendika temsilcileri, kooperatif ve oda temsilcileri, basın emekçileri, spor kulüpleri temsilcileri, okul aile birliği yöneticileri ve site yönetimleri ile iftar yemeğinde bir araya geldik. İftar yemeğinde Derince'mizin çeşitli kesimleriyle bir araya gelmek, geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Birlikte daha nice güzel etkinliklere imza atacağımıza inancımız tam” dedi.