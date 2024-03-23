İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet saha programlarına gece gündüz demeden devam ediyor. Başkan Hürriyet geçtiğimiz akşam Topçular Mahallesi’nde halk iftarı programı sonrasında Topçular Mahalle Konağı’nda da vatandaşlarla buluştu. Programda Başkan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Metin Alan, Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar eşlik etti.
TEŞEKKÜR ETTİ
Programda mahalle sakinleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e doğum günü sürprizi yaptılar. Kendisi için hazırlanan pastayı oldukça beğendiğini ifade eden Başkan Hürriyet nazik hareketleri için Topçular Mahallesi sakinlerine teşekkür etti. Mahalleli de Hürriyet’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar dilediler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.