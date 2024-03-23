- Gündem

Hürriyet’e doğum günü sürprizi

Topçular Mahallesi sakinleri Başkan Hürriyet’e Topçular Mahalle Konağındaki ziyaret programında doğum günü sürprizi yaptılar 

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Hürriyet’e doğum günü sürprizi mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet saha programlarına gece gündüz demeden devam ediyor. Başkan Hürriyet geçtiğimiz akşam Topçular Mahallesi’nde halk iftarı programı sonrasında Topçular Mahalle Konağı’nda da vatandaşlarla buluştu. Programda Başkan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Metin Alan, Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar eşlik etti.  

TEŞEKKÜR ETTİ 

Programda mahalle sakinleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e doğum günü sürprizi yaptılar. Kendisi için hazırlanan pastayı oldukça beğendiğini ifade eden Başkan Hürriyet nazik hareketleri için Topçular Mahallesi sakinlerine teşekkür etti. Mahalleli de Hürriyet’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar dilediler. 
# ilçe, chp, ifade, Fatma Kaplan Hürriyet

23 Mar 2024 - 16:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.440.658 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL