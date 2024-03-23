23 Mar 2024 - 16:48- Siyaset G:

Serdar Atasever hemşerileriyle buluştu!

CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi adayı olan Serdar Atasever, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Atasever, bugün Kocaeli Erzurumlular Vakfı'nı ziyaret ederek vakfın yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Cihat Polat
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Serdar Atasever hemşerileriyle buluştu! mask
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Ziyaret sırasında  Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulunurken Atasever, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı ve vakfın İzmit ve çevresindeki faaliyetlerine destek verme sözü verdi. Hemşehrileriyle ve Vakıf üyeleriyle samimi bir ortamda buluşan Atasever, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ

Serdar Atasever, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Yerel yönetimlerde toplumun her kesimini temsil etmek ve onların sorunlarına çözüm bulmak bizim için son derece önemli. Kocaeli Erzurumlular Vakfı'nın da şehrimizin kültürel ve sosyal hayatına katkıları büyük. Ben de bu önemli vakfı ziyaret ederek onların çalışmalarını yakından görmek ve desteklemek istedim. İnşallah birlikte güzel işlere imza atacağız." dedi.
# büyük, ziyaret

23 Mar 2024 - 16:48 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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