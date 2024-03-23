Serdar Atasever hemşerileriyle buluştu!

Ziyaret sırasında Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulunurken Atasever, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı ve vakfın İzmit ve çevresindeki faaliyetlerine destek verme sözü verdi. Hemşehrileriyle ve Vakıf üyeleriyle samimi bir ortamda buluşan Atasever, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.
GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ
Serdar Atasever, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Yerel yönetimlerde toplumun her kesimini temsil etmek ve onların sorunlarına çözüm bulmak bizim için son derece önemli. Kocaeli Erzurumlular Vakfı'nın da şehrimizin kültürel ve sosyal hayatına katkıları büyük. Ben de bu önemli vakfı ziyaret ederek onların çalışmalarını yakından görmek ve desteklemek istedim. İnşallah birlikte güzel işlere imza atacağız." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.