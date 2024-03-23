Ford Otosan'dan devrim gibi karar! O dönem geride kalıyor

Otomatik sektörünün önde gelen markaları arasında yer alan Ford, müşterinin güvenini kazanmak amacıyla bir yeniliğe imza attı. Tüm model araçlarda geçerli olacak yeni sistemi duyuran Ford, online platform üzerinden tüm bilgileri herkese açık bir şekilde sunacak. Bayilerden sıkça duyulan elimizde bu model kalmadı Bahanesi de geride kalıyor. Sistemin ülke genelinde uygulanmaya başlanmasıyla birlikte bayilerde söylenen yalanların da önü tıkanıyor. İşte tüm detaylar…

ELİMİZDE KALMADI DÖNEMİ BİTİYOR

Ford Otosan, otomotiv sektöründe kullanıcı dostu bir yeniliğe imza atarak, müşteri memnuniyetini bir adım öteye taşıdı. Şirket, tüm Ford modellerinin stok bilgilerini online bir platform üzerinden herkese açık bir şekilde sunma kararı aldı. Bu sayede, Ford hayranları aradıkları modelin Türkiye genelinde hangi bayide bulunduğunu kolayca öğrenebilecek ve araç arayış süreçlerini önemli ölçüde hızlandıracak. Bu sistemin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte bayilerin 'elimizde bu model kalmadı' gibi bahaneler üretmelerinin de önüne geçilmiş olacak.

HIZLI VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞABİLECEKLER

Ford Otosan'ın bu yenilikçi adımı, özellikle araç tedarikinde yaşanan zorluklar göz önüne alındığında, müşterilere büyük kolaylık sağlıyor. Artık kullanıcılar, evlerinden çıkmadan, istedikleri Ford modelinin yerini ve mevcut stok durumunu online olarak kontrol edebilecekler. Bu sistemle birlikte, müşteriler bayi bayi dolaşma zahmetinden kurtularak, aradıkları araca çok daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşabilecekler.

ARAÇ STOKLARI GERÇEK ZAMANLI YANSITILIYOR

Ford Otosan'ın geliştirdiği bu platform, markanın Türkiye'deki tüm bayilerindeki araç stoklarını gerçek zamanlı olarak yansıtıyor. Sistem, kullanıcılara istedikleri modelin hangi renk ve donanım seçenekleriyle mevcut olduğu, fiyat bilgileri ve bayinin iletişim detayları gibi önemli bilgileri de sunuyor.