Sarı: Büyükakın, Tutuş’un velisi gibi İzmit’in sokaklarında gezdiriyor 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Plajyolu’nda Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Programa katılan CHP İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Kocaeli’ye sosyal demokrat belediyeciliği getirdiği için Fatma Başkana teşekkür ediyorum. 5 yılda ciddi derecede önemli projelere imza attı. Bu 5 yıl boyunca mecliste engellemelere maruz kaldı. Bu engellemelerin başında şu andaki AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı vardı.
“FATMA BAŞKANI YENİDEN SEÇTİRECEĞİZ”
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın mevcut adayı almış 7 yaşındaki öğrencinin velisi gibi elinden tutmuş İzmit’in sokaklarında gezdiriyor. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın kesinlikle başaramayacaklar. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine il başkanı olarak görev veriyorum; 10 gün boyunca mahallemizde çok çalışacağız. Fatma Başkanımızı meclis çoğunluğuyla tekrar seçtireceğiz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.