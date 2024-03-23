Sarı: Büyükakın, Tutuş’un velisi gibi İzmit’in sokaklarında gezdiriyor 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Plajyolu’nda Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Programa katılan CHP İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Kocaeli’ye sosyal demokrat belediyeciliği getirdiği için Fatma Başkana teşekkür ediyorum. 5 yılda ciddi derecede önemli projelere imza attı. Bu 5 yıl boyunca mecliste engellemelere maruz kaldı. Bu engellemelerin başında şu andaki AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı vardı.

“FATMA BAŞKANI YENİDEN SEÇTİRECEĞİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın mevcut adayı almış 7 yaşındaki öğrencinin velisi gibi elinden tutmuş İzmit’in sokaklarında gezdiriyor. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın kesinlikle başaramayacaklar. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine il başkanı olarak görev veriyorum; 10 gün boyunca mahallemizde çok çalışacağız. Fatma Başkanımızı meclis çoğunluğuyla tekrar seçtireceğiz” dedi.