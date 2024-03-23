- Siyaset

Sarı: Büyükakın, Tutuş’un velisi gibi İzmit’in sokaklarında gezdiriyor 

Plajyolu’nda Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirilen programda konuşan CHP İl Başkanı Bülent Sarı, “Tahir Büyükakın mevcut adayı almış 7 yaşındaki öğrencinin velisi gibi elinden tutmuş İzmit’in sokaklarında gezdiriyor. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın kesinlikle başaramayacak” dedi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Sarı: Büyükakın, Tutuş’un velisi gibi İzmit’in sokaklarında gezdiriyor  mask
Sarı: Büyükakın, Tutuş’un velisi gibi İzmit’in sokaklarında gezdiriyor 
Sarı: Büyükakın, Tutuş’un velisi gibi İzmit’in sokaklarında gezdiriyor 
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Plajyolu’nda Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Programa katılan CHP İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Kocaeli’ye sosyal demokrat belediyeciliği getirdiği için Fatma Başkana teşekkür ediyorum. 5 yılda ciddi derecede önemli projelere imza attı. Bu 5 yıl boyunca mecliste engellemelere maruz kaldı. Bu engellemelerin başında şu andaki AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı vardı. 

“FATMA BAŞKANI YENİDEN SEÇTİRECEĞİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın mevcut adayı almış 7 yaşındaki öğrencinin velisi gibi elinden tutmuş İzmit’in sokaklarında gezdiriyor. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın kesinlikle başaramayacaklar. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine il başkanı olarak görev veriyorum; 10 gün boyunca mahallemizde çok çalışacağız. Fatma Başkanımızı meclis çoğunluğuyla tekrar seçtireceğiz” dedi.
# chp, cumhuriyet, AKP, Fatma Kaplan Hürriyet, Meclis

23 Mar 2024 - 17:05 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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