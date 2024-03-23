Hürriyet: “Meclis çoğunluğuyla çok daha güzel işler yapacağız”

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i büyük bir sevgi ve coşkuyla karşıladı. Plajyolu’nda gerçekleşen programda CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko ve Nail Çiler, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İzmit Eski İlçe Başkanları Alparslan Seymen ve Gökhan Darcan, Eski Kuruçeşme Belediye Başkanı Mürsel Ok, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mustafa Yaman ve çok sayıda mahalleli yer aldı.

KANKO, “ENGELLEMELERE RAĞMEN BİRÇOK PROJE YAPILDI”

Programda konuşan Muhip Kanko, “Kocaeli’nin gittiğimiz yerinde İzmitlilerle karşılaşıyoruz. İzmitlilere ‘oyunuzu kime veriyorsunuz?’ diye sorduğumuzda hepsi Fatma Kaplan Hürriyet diyor. İzmitlilerin Fatma Kaplan Hürriyet’e mecliste de destek vereceğine inanıyorum. Bütün engellemelere rağmen yaptığı birçok proje var. Daha güzel projeler yapması için bizler de her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

ÇİLER, “. FATMA HANIM’A GÜVENİYORUM”

Nail Çiler, “31 Mart’ta bütün Türkiye’ye güneş doğacak. Ramazan Bayramı’nı ve 31 Mart’ı birlikte kutlayacağız. Emekliler markete gidemiyor ama birileri uzaya gidiyor. Fatma Hanım’a güveniyorum. Kocaeli dışındaki illere gittiğimizde İzmit’in sosyal belediyecilikle parlayan bir yıldız olduğunu oralardaki insanlar söylüyor. İzmit, Fatma Hanım’ı hak ediyor” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET, “HEP DAHA İYİSİ İÇİN ÇALIŞTIK”

Başkan Hürriyet, “Millet yararına ne teklif getirdiysek hep hayır diyen bir zihniyetle karşılaştık. Pandemi ve ekonomik kriz derken 2 yıldır dolu dolu belediyecilik yapabiliyoruz. 30 liralık mutfak tüpü 800 lira oldu ne yazık ki. Betonun metreküpü 200 liradan 2 bin liranın üstüne çıktı. Şikayet etmeden hep daha iyisi için çalıştık. Göreve geldiğimizde 300 milyonluk bütçenin yüzde 80’i borçtu. Ama devletin devamlılığı esastır dedik. Devletçilik ilkesi 6 okumuzdan bir tanesi. Borçları ödemeyi başardık ve borç oranını yüzde 40’a düşürdük.

“İŞÇİMİZİ MAĞDUR ETMEDİK”

Geçmiş dönemde emekli edilmeyen işçileri emekli ettik. 35 milyon tazminatı kendi öz bütçemizle ödedik. EYT yasası çıktı bir sürü insan emekli oldu. 25 milyon civarında onların tazminatları vardı. Bütün belediyelere kredi çıktı bize çıkmadı. Fakat biz onu da ödeyip işçimizi mağdur etmedik. Saraybahçe ve Bekirpaşa belediyelerden kalan 30 milyon liralık SGK borcunu da ödedik.

“RANTA DEĞİL HALKA ÇALIŞTIK”

Kimseye eğecek boynumuz yok. Ranta değil halka çalıştık. Göreve geldiğimizde kreşimiz yoktu. Şimdi 4’üncüsünü açmak üzereyiz. 2 tane kocaman kütüphane kurmayı başardık. 1000 kişiye verilen sosyal yardımı 13 bine çıkardık. Aşevi açtık. Buna bir de mobil aşevi ekleyerek her gün üniversite öğrencilerine bir öğün ücretsiz yemek veriyoruz. İlkokula giden çocuklara her gün bir öğün yemek verebilmek için 2 yıldır Milli Eğitim ile mücadele ediyoruz.

“BÜYÜKŞEHİR BUNLARI DAHA YENİ VAAT EDİYOR”

Kreşler, kütüphaneler, yaşam merkezleri, sosyal alanlar açtık. Eğitim alanında birçok iş yapıyoruz. Bizler vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda istihdam yaratıyoruz. Kocaeli’de ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Evi ile Otizm Spor ve Yaşam Evi’ni açtık. Özel çocuklarımız için Kısa Mola Merkezleri yaptık. 30 katrilyonluk bütçeye sahip büyükşehir bunları daha yeni vaat ediyor. Geçmiş dönemde birilerine peşkeş çekilen birçok hizmeti ücretsiz sunuyoruz.

“RANTI HALKA AKTARDIK”

Her kent bir rant üretir. Rant her zaman kötü bir şey değildir. Nasıl kullandığınızla ilgilidir. Bunu halka kullanıyorsanız bu iyi bir şeydir. Rantı halka aktardığımız en önemli projelerden biri de Gülümse Kafelerimiz. Daha önce birilerinin elindeydi. Küçük paralara kiraya verilmişti. İhalesi bitince kendi uhdemize aldık. Gülümse Kafeler sayesinde birçok kişiyi istihdam ediyoruz.

“İŞÇİMİZ MUTLU, KENT MUTLU”

Fotokopi makinaları bile kiralıktı. Hepsini gönderdik, DMO’dan 3’te 1 fiyatına satın aldık. 3 yılda yarım milyon tasarruf yaptık. Birilerinin cebine sizin parasını sokmak için uğraşmadık. Tasarruf ede ede yeni yatırımlar yaptık. Biz işçimizin maaşlarını bir gün olsun geciktirmedik. 30 katrilyonluk bütçeye sahip büyükşehirden bile daha fazla zam yaptık. İşçimiz mutlu, kent mutlu.

“VİCDANSIZ BİR YAKLAŞIMLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Araç satın alımlarıyla ilgili çok ciddi mücadeleler verdik. 5 yıldır sürekli hayır dediler. Bunun siyasetle alakası yok. Çok vicdansız bir yaklaşımla karşı karşıya kaldık. Mücadele ede ede 218 aracımızı satın almayı başardık. Meclis çoğunluğunun olmaması nedeniyle hem zaman kaybettik hem de zarar ettik. 55 milyona alabileceğimiz araçları 350 milyona almak zorunda kaldık. Harcattıkları fazla para sizin cebinizden çıktı. Satın almayıp kiralasaydık ayda 45 milyon lira ödüyorduk. Ama krediye şimdi 10 milyon ödüyoruz. 2 yıl sonra kredi bitince kamyonların hepsi belediyenin malı olarak kalacak.

“ARAZİ YOK PAHASINA GİTTİ”

Geçmiş dönemde SGK borçlarına karşılık Belsa B Blok, Kuruçeşme Hizmet Binası, Kaymakamlık Binası, Kassel Çocuk Yuvası’nın olduğu yer, Eski Bekirpaşa Belediyesinin binası satıldı. Göreve geldiğimizde Belsa B Blok’tan biriken 4,5 milyon kira borcu vardı. SGK, yapılandırmayı ve takası kabul etmedi. Bir arazimizi 3,5 milyona satışa çıkardılar. Bu arazinin gerçek değeri 6,5 milyondu. Konuya meclise getirdim. Meclis üyesi adaylarını bu araziyi biz satalım borcu ödeyelim kalan 2 milyonla da hizmet yaparız dedim. Ona bile hayır dediler. Arazi yok pahasına gitti.

“GÜÇLÜ BAŞKAN GÜÇLÜ MECLİS ÇOK ÖNEMLİ”

Kreş müdürlüğümüze bile hayır dediler. Öğretmenlerim büro personeli olarak görünüyor. Kocaman bir öğrenci yurdumuz var ve 25 yıllığına vakıflara ücretsiz tahsis edilmiş. Öğrencilerden ciddi paralar alınıyor. Bu yurdu geri alıp ücretsiz hizmet sunmak istedik. Bunu da kabul etmediler. O nedenle Güçlü Başkan Güçlü Meclis çok önemli. Meclis çoğunluğuyla çok daha güzel işler yapacağız”

“BİRÇOK YERİ BİZ YENİLEDİK”

3 çeşit yemeğin 40 lira olduğu Kent Lokantası açtık. Tuvaletlerden bile para kazanan zihniyete inat biz tuvaletleri ücretsiz yaptık. Vicdanen çok rahatım. Bu kent 20 yıl boyunca 13-0 yönetildi. Bütün güçler ellerindeydi. 20 yıl boyunca yönetilen bu kentte bırakın sokak aralarını yürüyüş yolunun bir çiçeği bile değişmedi. Tüm imkanlar varken yapılmadı. Ceketimi atsam kazanırız anlayışı bu kente 20 yıl kaybettirdi. Birçok yeri biz yeniledik. Birçok yeri altyapılarıyla birlikte yeniledik” şeklinde konuştu.

SARI, “BÜYÜKAKIN, TUTUŞ’U ÖĞRENCİ GİBİ GEZDİRİYOR”

Bülent Sarı ise “Kocaeli’ye sosyal demokrat belediyeciliği getirdiği için Fatma Başkan’a teşekkür ediyorum. 5 yılda önemli projelere imza attı. Bu 5 yıl boyunca mecliste engellemelere maruz kaldı. Bu engellemelerin başında AKP’nin şu anki İzmit Belediye Başkan Adayı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, adayı almış 7 yaşındaki öğrencinin velisi gibi elinden tutarak İzmit’in sokaklarında gezdiriyor. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın kesinlikle başaramayacaklar. Fatma Başkanımızı meclis çoğunluğuyla tekrar seçtireceğiz” dedi.