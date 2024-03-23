23 Mar 2024 - 18:00- Siyaset G:

AKP'nin önemli isimlerinden Çetinkaya’ya tam destek

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AKP'nin önemli isimlerinden Çetinkaya’ya tam destek mask

AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya seçim çalışmaları kapsamında önemli temaslarda bulunmaya devam ediyor. Başkan Adayı Çetinkaya, önceki gün AK Parti geçmiş dönem ilçe başkanları, belde belediye başkanları ve belediye başkan aday adayları ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen buluşmada, Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, başkanlara bugüne kadar göstermiş oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Bu davaya gönül vermiş kıymetli yol arkadaşlarım ve değerli büyüklerimle bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Rabbim hepsinden razı olsun, birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.
# AKP, seçim, ilçe, cumhur ittifakı

23 Mar 2024 - 18:00 - Siyaset

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