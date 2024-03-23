Flört uygulaması ile dolandırdılar

Konyaaltı ilçesinde yaşayan S.Y. adlı kadın ve T.K. ile F.U. isimli 2 erkek arkadaşının, flört uygulamasından çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi. S.Y. flört uygulamasını kullanıp tanıştığı ve güven sağladığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulaması şifrelerini öğrendi.
Araç dışında bir yerde buluşmayan S.Y.'yi her buluşmaya çıktığında da T.K. ve F.U. yakından takip etti. Fırsat bulduğunda telefon ve bankacılık şifrelerini öğrendiği kişilerin cep telefonlarını çalan S.Y. araçtan kaçıp izini kaybettirdi.
Çalınan telefonlardan kişilerin banka hesaplarındaki parayla, yine aynı banka üzerinden çekebilecekleri miktarda çektikleri krediyi kendi hesaplarına gönderen ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur eden şüpheliler, yaklaşık 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardı. Şikayetler üzerine takibe alınan 3 şüphelinin İzmir'e kaçtığı belirlendi.
Antalya Emniyeti Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, İzmir'e gidip şüphelileri eş zamanlı operasyonla bulundukları adreste gözaltına aldı. Getirildikleri Antalya'da emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.