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Flört uygulaması ile dolandırdılar

Antalya'da, flört uygulamasından tanıştığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulamasının şifrelerini öğrenen 1'i kadın 3 şüpheli, hem hesaplardaki parayı hem de bankadan çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktardı. Mağdurları 2 milyon lira dolandırılan şüpheliler, gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı
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Flört uygulaması ile dolandırdılar mask
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Konyaaltı ilçesinde yaşayan S.Y. adlı kadın ve T.K. ile F.U. isimli 2 erkek arkadaşının, flört uygulamasından çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi. S.Y. flört uygulamasını kullanıp tanıştığı ve güven sağladığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulaması şifrelerini öğrendi.

Araç dışında bir yerde buluşmayan S.Y.'yi her buluşmaya çıktığında da T.K. ve F.U. yakından takip etti. Fırsat bulduğunda telefon ve bankacılık şifrelerini öğrendiği kişilerin cep telefonlarını çalan S.Y. araçtan kaçıp izini kaybettirdi.

Çalınan telefonlardan kişilerin banka hesaplarındaki parayla, yine aynı banka üzerinden çekebilecekleri miktarda çektikleri krediyi kendi hesaplarına gönderen ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur eden şüpheliler, yaklaşık 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardı. Şikayetler üzerine takibe alınan 3 şüphelinin İzmir'e kaçtığı belirlendi. 

Antalya Emniyeti Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, İzmir'e gidip şüphelileri eş zamanlı operasyonla bulundukları adreste gözaltına aldı. Getirildikleri Antalya'da emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

23 Mar 2024 - 18:17 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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