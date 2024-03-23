Cumhur İttifakı, Çayırovalılara karanfil dağıttı

31 Mart seçimlerine çok kısa bir süre kala, saha çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalılarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Gittiği her yerde ilçe sakinlerinin büyük teveccühünü ve ilgisini gören Başkan Çiftçi, son olarak Rahmi Dibek, Adnan Kahveci ve Cumhuriyet Caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu ve karanfil dağıttı. Programa Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, meclis üyesi adayları ile il ve ilçe yöneticileri katılım gösterdi.

“İNANMIŞ YÜREKLER ZAFERİN MÜJDESİ”

Adnan Caddesi Kavşağı’ndan başlayan yürüyüşte Cumhur İttifakı AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi ve beraberindeki heyet, buradaki esnaf ve vatandaşlara karanfil takdim ettikten sonra, Rahmi Dibek Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’ndeki esnaflarla buluştu. Cadde üzerindeki evlerdeki vatandaşların da balkonlarından alkışlarla desteklediği Cumhur İttifakı heyeti, Çayırovalılardan büyük ilgi ve alaka gördü. Yürüyüş sonrasında açıklamalarda bulunan Bünyamin Çiftçi, “Güzel yüzler, inanmış yürekler, güzel dualar zaferin müjdesi. Her daim bizlere desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.