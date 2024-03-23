Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı geçerek adını finale yazdırdı

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda yarı finalde Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, ilk finalist oldu.
Fenerbahçe Opet'in finaldeki rakibi, bugün saat 18.00'de başlayacak VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçının ardından belli olacak.
Kadınlar Kupa Voley'de final maçı, yarın saat 17.00'de oynanacak.
Salon: Ankara
Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalac, Vargas (Gizem Örge, Ergül Avcı Eroğlu, Ada Germen Kırkmaz, De Souza, Stysiak, Buse Ünal)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Silva (Melis Yılmaz, Derya Güç, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan, Duarte)
Setler: 25-19, 22-25, 25-13, 25-20
Süre: 102 dakika (26, 28, 22, 26)
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.