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Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı geçerek adını finale yazdırdı

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Dörtlü Final'inde Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı geçerek adını finale yazdırdı mask

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda yarı finalde  Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, ilk finalist oldu.

Fenerbahçe Opet'in finaldeki rakibi, bugün saat 18.00'de başlayacak VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçının ardından belli olacak.

Kadınlar Kupa Voley'de final maçı, yarın saat 17.00'de oynanacak.


Salon:  Ankara

Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalac, Vargas (Gizem Örge, Ergül Avcı Eroğlu, Ada Germen Kırkmaz, De Souza, Stysiak, Buse Ünal)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Silva (Melis Yılmaz, Derya Güç, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan, Duarte)

Setler: 25-19, 22-25, 25-13, 25-20

Süre: 102 dakika (26, 28, 22, 26)

Kaynak: yeniçağ
# oldu, TÜRK, Ankara

23 Mar 2024 - 19:01 - Yaşam

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