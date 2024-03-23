Metruk binada yangın

Yangın, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 527 Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle metruk binanın çatısında yangın çıktı. Yangını gören komşular hortumla alevlere müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# acil
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.