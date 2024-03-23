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Metruk binada yangın

Gebze ilçesinde bulunan metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Metruk binada yangın mask


Yangın, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 527 Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle metruk binanın çatısında yangın çıktı. Yangını gören komşular hortumla alevlere müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# acil

23 Mar 2024 - 19:27 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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