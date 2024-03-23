23 Mar 2024 - 20:23- Siyaset G:

Büyükakın’dan Karamürsel’e yeni gençlik merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, seçim beyannamesinde Karamürsel Gürgenlik’te 50 dönüm alan üzerine gençlik merkezi inşa edileceğini duyurdu.  

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Büyükakın’dan Karamürsel’e yeni gençlik merkezi
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ÇETİNKAYA İLE BİRLİKTE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde Karamürsel için önemli hizmetler bulunuyor. Bunlardan biri de ‘Gürgenlik Gençlik Kampı’ projesi. Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ile birlikte önceki gün Karamürsel’de ziyaretlerde bulunan Büyükakın, Gürgenlik’te hayat bulacak proje ile Karamürsel’e yeni bir gençlik merkezi kazandırılacağını belirtti. Elli dönüm alan üzerinde kurulacak Gürgenlik Gençlik Kampı’nda; bungalovlar, piknik alanları, spor alanları, yürüyüş parkurları ve sosyal donatılar yer alacak. Yeni dönemde inşa edilecek gençlik merkezi ile Karamürsel ve çevre ilçelerde yaşayanlar için alternatif bir alan oluşturulmuş olacak.
# seçim, yeni, çevre, proje

23 Mar 2024 - 20:23 - Siyaset

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