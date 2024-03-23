23 Mar 2024 - 21:22- Asayiş G:

Polis aracı bariyere çarptı: 2 polis yaralı

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde polis aracının bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 trafik polisi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Polis aracı bariyere çarptı: 2 polis yaralı mask
Polis aracı bariyere çarptı: 2 polis yaralı
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Kaza, TEM Otoyolu Dilovası Rampası mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan 2 trafik polisi araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 2 polis sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polisler Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Öte yandan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı polislerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# eğitim, acil, Ankara, ilçe, kaza, sağlık

23 Mar 2024 - 21:22 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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