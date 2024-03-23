AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus'un açıklaması şu şekilde: “ CHP İl Başkanı Bülent Sarı, her günü kavga ile geçen, kimseyi bulamazsa gölgesiyle didişen İzmit Adayının önünde tam da hoşuna gidecek tarzda bir açıklama yapmış. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile İzmit Belediye Başkan Adayımız Muharrem Tutuş’un seçim çalışmaları sırasındaki uyumunun, yeni dönemde şehrimize çok güzel hizmetler kazandıracak olmasından rahatsız olduğunuzu ve bu nedenle asılsız ithamlarla saldırdığınızı biliyoruz.Beş yıldır bir günü bile huzurlu geçmeyenlerin bu uyumdan dolayı uykularının kaçtığını biliyoruz.Herkesin birlik içinde tek bir hedefe doğru mücadele etmesi size garip gelmiş olabilir. Vekiller, başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri, aday adayları, meclis adayları hepsi birbiriyle kavgalı olunca tabi, birlik beraberlik içinde hareket etmeyi anlamamanız ve böyle yakıştırmalar yapmanız normal.Ancak İzmit son 5 yılda kavgadan, gürültüden, sürekli kaos çıkarma çabasından artık bıktı.Ne yaparsanız yapın, İzmit kazanacak, Kocaeli kazanacak. En önemlisi uyum kazananacak.”
- Siyaset
Talus'tan Sarı'ya cevap: "Ne yaparsanız yapın, İzmit kazanacak"
AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı'nın açıklamalarına yanıt verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.