Balkan Türklerinin iftarına katılmak üzere Amasya'ya giden Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Amasya Valiliği'nde gerçekleştirilen Huzur ve Seçim Güvenliği Toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.Küpçü ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli seçimlerinin ülkemizde huzur ve güven ortamında geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanımızın Kocaeli Halkına selamı var" dedi.
23 Mar 2024 - 22:47- Siyaset Güncelleme:
Küpçü, Bakan Yerlikaya ile buluştu
Balkan Türklerinin iftarı ve bir dizi programlar için Amasya’ya giden Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.