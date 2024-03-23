23 Mar 2024 - 22:47- Siyaset G:

Küpçü, Bakan Yerlikaya ile buluştu

Balkan Türklerinin iftarı ve bir dizi programlar için Amasya’ya giden Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

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Küpçü, Bakan Yerlikaya ile buluştu mask

Balkan Türklerinin iftarına katılmak üzere Amasya'ya giden Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Amasya Valiliği'nde gerçekleştirilen Huzur ve  Seçim Güvenliği Toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.Küpçü ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli seçimlerinin ülkemizde huzur ve güven ortamında geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanımızın Kocaeli Halkına selamı var" dedi.
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23 Mar 2024 - 22:47 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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