Zehra Güneş ve Cansu Özbay durdu Eczacıbaşı vurdu

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda ilk gün heyecanı geride kaldı.
Fenerbahçe Opet; Türk Hava Yolları engelini 3-1'le geçip adını finale yazdırmıştı.
Günün ikinci karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşı karşıya geldi.
Eczacıbaşı Dynavit; Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi ve Fenerbahçe Opet ile eşleşti.
VakıfBank'ın iki yıldızı Zehra Güneş ve Cansu Özbay etkisiz kalınca VakıfBank mağlubiyetten kurtulamadı.
Eczacıbaşı'nda ise Voronkova yıldızlaşırken, Hande Baladın da galibiyete katkı sağladı.
Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki Kupa Voley'de şampiyonu belirleyecek final karşılaşması yarın Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Eczacıbaşı Dynavit: 3 - VakıfBank: 2
Salon: Ankara
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz,Yaprak Erkek, Voronkova, Stevanovic)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Busa, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Caratasu, Van Aalen, Ogbogu, Selin Çalışkan, Derya Cebacioğlu)
Setler: 25-18, 25-23, 22-25, 24-26, 15-12
Süre: 134 dakika (25, 27, 32, 31, 19)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.