20 partiden Aydal'ı destekleme kararı!

Türkiye İttifakı adı altında birleşen 20 parti, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal’ı destekleme kararını açıkladı. El Garden Otel'de yapılan açıklamaya ise konuşmacı olarak Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı ve Türkiye İttifakı Kurucu Başkanı Bedri Yalçın, Ahmet Özal’ın Baş Danışmanı Musa Çelik, Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser, Afyon eski Milletvekili Müjdat Kaya Yerli, YeniYol Partisi Genel Başkanı Hasan Güral ve Konya Milletvekili Ali Yüksel katılım gösterdi.

“İNŞALLAH KOCAELİ’Yİ ALACAĞIZ”

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Aydal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Birlikten kuvvet doğar. Biz inşallah Kocaeli’yi alacağız. Yeniden Refah Partisi olarak geçtiğimiz 5 yıl içinde 9 bin sayfayı aşan 6 kitap hazırladık. Türkiye için hazırladık. Burada devletin verdiği uluslararası platformun verdiği bir tecrübeyi kullandım. Türkiye’deki yerli kaynakları kullanarak ülkemize dışardan para almadan neyi paraya döndüreceğimizi biliyoruz. Burada hazırladığımız 15 proje ile Türkiye’yi yıllık 120 ila 150 milyar dolar parayı nasıl getireceğimizi detayları var.

DEVLET BAHÇELİ ARADI

Biz bu kitabı yayınlayınca; herkes bir takım projeleri yazar, biz bunu yapacağız şunu yapacağız der ama eğer bunu yazılı olarak diğerlerine iletmezse anlamı yok. Biz başta hükümet olmak üzere tüm partilere bunları gönderdik. Sayın Kılıçdaroğlu 3 kez teşekkür mektubu yazdı. Sayın Meral Akşener hanımefendi 2 kez teşekkür mektubu gönderdi. Sonrasında sayın Devlet Bahçeli bey akşam 7.30 civarı beni aradı. Hocam nasılınız dedi. Teşekkür ettim. Dedi ki; “Ben şimdi odadayım, tüm AR-Ge önümde oturuyor, 6 kitabımız önümde, sizin huzurunuzda soruyorum; arkadaşlar bu AR-GE ise siz ne yaptınız?”

“BEN ZORU SEÇTİM"

Buraya gelişimde hocamın sanayiye olan düşkünlüğüdür. Evimde oturabilirdim. Partide genel başkan vekiliydim. Zaten TV’lere çok rahat çıkabiliyorum. Partinin derdini rahat anlatan biriyim. Bu tercih edebilirdim. Ben zoru seçitim. Herkes görüyor ben görmüyor muyum? Ben zoru seçtim. AK Parti almış %55 YRP almış % 5,86 oy. Buraya aday olmak için ya deli olmak lazım ya da ben burayı alırım diye yola çıkmak lazım. Sanayi şehrinde eğer biz başarılı olabilirsek burayı bir mihenk taşı yapar bütün Türkiye’ye gösteririz.

“DEVLETİ YÖNETEN BİRİ KOCAELİ’Yİ DE YÖNETİR”

Allah’a dua ediyorum; geldiğim günden beri Yeniden Refah değil hangi partiyi düşünürseniz düşünün yetkililerin ilgilerin gelip hocam sizi destekleyeceğiz demesi beni çok mutlu ediyor. Eğer bu inancı verebiliyorsak kendimi mutlu sayıyorum. Geçmiş tecrübelerimde ben devlet yönettim. Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı yaptım. Devleti yöneten biri Kocaeli’yi de yönetir.”