Gökhan Zan olayında yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’la, onun adına AKP'liler ile pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi yapan ve bu görüşmeyi kaydeden Turgay Kocakaya, tutuklandı.
Gökhan Zan’ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan ifadesini aldığını Kocakaya’yı cezaevine gönderdi.
Bu arada Kocakaya’nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni Nihal Kocakaya da aranıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.