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Gökhan Zan olayında yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Gökhan Zan'ın kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında yaptığı şikayet üzerine açılan soruşturmada Turgay Kocakaya tutuklandı.

Gökhan Zan olayında yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı mask

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’la, onun adına AKP'liler ile pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi yapan ve bu görüşmeyi kaydeden Turgay Kocakaya, tutuklandı.

Gökhan Zan’ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan ifadesini aldığını Kocakaya’yı cezaevine gönderdi.

Bu arada Kocakaya’nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni Nihal Kocakaya da aranıyor.
# gökhan zan, türkiye, AKP, cumhuriyet

24 Mar 2024 - 00:40 - Siyaset

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