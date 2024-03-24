- Asayiş

Eve dönmeyen genç başından vurulmuş halde ölü bulundu

Bursa'da eve dönmeyen bir genç meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Eve dönmeyen genç başından vurulmuş halde ölü bulundu mask

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Latif A. ailesine iftar saatinden önce bahçede bir işi olduğunu söyleyerek evden ayrıldı.

Yakınları, eve dönmediği için aramaya çıktıkları Latif A'yı Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi yakınlarındaki bahçelerinde başından vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
# sağlık, acil, iftar

24 Mar 2024 - 01:04 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.440.658 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL