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Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı

Gebze ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı mask
Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi Dörtyol Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. hakimiyetindeki 34 NY 0841 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, M.A. idaresindeki 34 GVD 556 plaklalı Opel marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., özel bir hastaneye sevk edildi.
Öte yandan polis ekiplerince yapılan promil testinde O.K.'nin alkollü olmadığı belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, yeni, kaza

24 Mar 2024 - 01:27 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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