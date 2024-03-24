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Şifa Hastanesi'ndeki hastalar, yarı çıplak göçe zorlandı

İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlileri güneye doğru yarı çıplak göçe zorladığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grup Filistinlinin üstleri çıplak, altlarında ise sadece iç çamaşırları olduğu halde güneye doğru hareket ettikleri görülüyor.

Anadolu Ajansı
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Şifa Hastanesi'ndeki hastalar, yarı çıplak göçe zorlandı mask

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ile çevresindeki bazı Filistinlileri yarı çıplak şekilde güneye göç etmeye zorladığı ortaya çıktı.

Bir Filistinlinin evinin penceresinden çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde bir grup Filistinlinin üstleri çıplak, altlarında ise sadece iç çamaşırları olduğu halde güneye doğru hareket ettikleri görülüyor.

Kayıtlarda yarı çıplak Filistinlilerin, tekerlekli sandalyesini iterek engelli kişiye yardım etmesi dikkati çekiyor.

Görüntüleri X sosyal medya hesabından paylaşan Filistinli hukukçu ve akademisyen Rami Abdu, İsrail'in Şifa Hastanesi ve çevresinde korkunç katliamlar gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail ordusunun, Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını ve elbiselerini çıkararak göçe zorladığını dile getiren Abdu, İsrail'in tüm uluslararası yasa ve normları çiğneyerek kadınları, erkekleri ve çocukları öldürdüğünü, hastanenin bazı bölümleri ile çevredeki evleri ateşe verdiğini kaydetti.


İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ile İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği bildirilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtilmişti.

# medya

24 Mar 2024 - 04:12 - Dünya

Mahreç  Anadolu Ajansı

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