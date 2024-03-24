Lastik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Ulusoy'un annesi Meliha Ulusoy hayatını kaybetti. Ulusoy'un cenazesi 24 Mart Pazar günü ikindi namazına müteakip Yeniköy Kalıcı Konutları 17 Ağustos Camii'nden kaldırılacak.
24 Mar 2024 - 05:40- Asayiş Güncelleme:
Nejdet Ulusoy'un annesi Meliha Ulusoy hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.