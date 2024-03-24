24 Mar 2024 - 05:40- Asayiş G:

Nejdet Ulusoy'un annesi Meliha Ulusoy hayatını kaybetti

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Nejdet Ulusoy'un annesi Meliha Ulusoy hayatını kaybetti mask

Lastik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Ulusoy'un annesi Meliha Ulusoy hayatını kaybetti. Ulusoy'un cenazesi 24 Mart Pazar günü ikindi namazına müteakip Yeniköy Kalıcı Konutları 17 Ağustos Camii'nden kaldırılacak.
# meliha ulusoy, nejdet ulusoy

24 Mar 2024 - 05:40 - Asayiş

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