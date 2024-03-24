Hüseyin Karaosmanoğlu yaşamını yitirdi

İzmit Mehmet Ali Paşa Kavaklar Caddesi üzerinde ikamet eden 59 yaşındaki Hüseyin Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karasmanoğlu’nun da akrabasıydı. Daha önce by pass ameliyatı olduğu bilinen 5 çocuk babası merhumun cenazesi bugün (24 Mart Pazar) öğle namazını takiben İzmit Mehmet Paşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Başiskele Doğantepe Mezarlığına defnedilecek.