İzmit Mehmet Ali Paşa Kavaklar Caddesi üzerinde ikamet eden 59 yaşındaki Hüseyin Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karasmanoğlu’nun da akrabasıydı. Daha önce by pass ameliyatı olduğu bilinen 5 çocuk babası merhumun cenazesi bugün (24 Mart Pazar) öğle namazını takiben İzmit Mehmet Paşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Başiskele Doğantepe Mezarlığına defnedilecek.
24 Mar 2024 - 09:35- Asayiş Güncelleme:
Hüseyin Karaosmanoğlu yaşamını yitirdi
İzmit Mehmet Ali Paşa bölgesinin tanınmış iş insanlarından Hüseyin Karaosmanoğlu geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini yumdu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.