24 Mar 2024 - 09:35- Asayiş G:

Hüseyin Karaosmanoğlu yaşamını yitirdi

İzmit Mehmet Ali Paşa bölgesinin tanınmış iş insanlarından Hüseyin Karaosmanoğlu geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini yumdu

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Hüseyin Karaosmanoğlu yaşamını yitirdi mask

İzmit Mehmet Ali Paşa Kavaklar Caddesi üzerinde ikamet eden 59 yaşındaki Hüseyin Karaosmanoğlu, Kocaeli  Büyükşehir  Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karasmanoğlu’nun da akrabasıydı. Daha önce by pass ameliyatı olduğu bilinen 5 çocuk babası merhumun cenazesi bugün (24 Mart Pazar) öğle namazını takiben İzmit Mehmet Paşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından   Başiskele Doğantepe Mezarlığına defnedilecek.
# Başiskele, çocuk, Karaosmanoğlu

24 Mar 2024 - 09:35 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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