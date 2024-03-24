AYAZ, PROJELERİNİ AÇIKLADI

Ayaz beyannamesini açıkladığı sunumda şu ifadelere yer verdi:

YEŞİLKENT’E SÖZ VERDİM

Hanımlarımız için ve beyefendilerimiz için spor salonları yapacağız. Başiskele Kampüs, Sultan Köşkü; Yeşilkent’e söz verdim gece rüyalarıma girdi bunu yapamadım diye bunu yapacağız bu dönem. Bizzat kendiniz ürettikleri el emekleri ile mutfak masraflarına katkı sağlayacağız. Hanımlarımızla anlaşacağız, makbuzu keseceğiz ve biz satacağız, paraları kapıda verilecek. Taziye evlerimiz; Bizim için çok önemli var Allah razı olsun yapanlardan ama eksik, yeterli değil. Yeterli hale getirmek için kullanışlı şekilde inşa edeceğiz. Kapalı Semt Pazarlarını yapmaya devam edeceğiz. Bizi arayıp ‘Bu sosyete pazarlarını kapatacaksın’ diyorlar ne gerekçe ile? Benim komşum istiyorsa, gidiyorsa benim vazifem belediye başkanı olarak komşumun beklentisini karşılamak.

KOCAELİ’DE BİR İLK

Anne çocuk gelişim merkezleri. Başiskele halkının destekleriyle yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Çocuk üniversitesi ek hizmet binası. Çocuk üniversitesi Kocaeli’de bir ilkti. Çocuk üniversitemizi geliştirerek daha profesyonel ekiple lise mezunu olana kadar ellerini bırakmadan destek vermeye devam edeceğiz. Böylelikle sosyal belediyecilik anlayışıyla ücretsiz eğitim vermiş olacağız.

TÜRKİYE’DE TEK OLACAK

Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi. İddialıyım. Bu Türkiye’de tek olacak inşallah. 100 metre karelik alanı tellerle çevirerek hayvanları doğal ortama salacağız. Hem ahşap barınakları olacak hem de yapı binamızda veterinerlerimiz olacak. Engelli kalan hayvanları da rehabilite edebilecek bir alan yapacağız. Bu yine bir ilk. 7 tane değişik ilçelerden hayvan severler derneğiyle bu projeyi gerçekleştirdik. Kendi kafamızdan yapmadık. Burada bir de sosyal tesisimiz olacak. Bu tesiste gençlerimiz evlilik teklifi, doğum günü, nişan, düğün gibi etkinlikler yapabilecek. Elde edilen gelir hayvanlarımıza bağışlanacak. Yerimiz hazır. Projemizi dernekler çalışıyor.

TERMAL SU İLE ISINACAĞIZ

Kapalı yüzme havuzlarımız. Eski konutlar ve yerleşim yerleri olmak üzere her birisinde kapalı yüzme havuzumuzu inşa edeceğiz. Başiskele halkının destekleriyle. Emekli büyüklerimize vakit geçirebilecekleri ücretsiz emekli sosyal alanları oluşturacağız. Başiskele mobil rehber projesi yapacağız. Evde sağlık ve özbakım hizmeti vereceğiz. Allah’ın izniyle ayağınıza kadar geleceğiz. Kamp alanları. Karavanlar için park alanları yağacağız. Başiskele sahilinde olan molozu İbrahim Karaosmanoğlu oradan kaldırdı. İnsanlarımızın sahilde gezmesini sağladı. Ama büyük bir sorun var. Otopark sorunu var. Eğitime verdiğimiz desteğin bir alternatifi var. Okulun bahçelerine okula ait olan spor salonları yapacağız. Termal su. Termal suyla biz birçok şehri ısıtıyorlar. Başiskele belediyesinde bir rapor var. Büyükşehir belediyemiz bir günübirlik tesis yapıyor. Biz istiyoruz ki buraya 5 yıldızlı oteller gelsin. Sıcak suyu çıkartıp nereye ulaşabiliyorsa oraları ısıtalım. Neden dursun yerin altında.

İSTEMEDİKLERİ SÜRECE RAHATSIZ ETMEYECEĞİZ

Yaşlılarımızın her zaman yanında olacağız. Muhtar arkadaşlarımızla evinden çıkması sakıncalı olan yaşlılarımızın ayaklarına hizmet götüreceğiz. Pandemi de olan vefa guruplarını kalıcı hale getireceğiz. Şehir hastanesine günde bir sefer gidiş geliş araç koyacağız. Kadınlarımızın çalışmalarına destek olmaya devam ede edeceğiz. Madde bağımlısı gençleri kazandırmak için mücadele edeceğiz; Bize bu konuda daha önce tepki gösteriler. Biz Müslümanız arkadaşlar, bizim peygamberimiz kız çocuklarının diri diri gömüldüğü çağda o insanları doğru yola çevirdi. Ben de bu çocuklara sahip çıkmaya devam edeceğim. Bu çocuklar sokakta kalırsa benim hanım kardeşlerimin güvenlik sorunu var demektir. Onlara sahip çıkıp onları kurtaracağız. İlçemizdeki turizm için Yuvacık barajı etrafındaki tesislerin ve diğer tesislerin yanında olacağız. Esnafımızı onlar istemediği sürece rahatsız etmeyeceğiz.”