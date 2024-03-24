2 katlı ve tek katlı müstakil yapılar mahkemeden satılık

2023/68 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/68 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Suadiye mahallesi, 268 ada 8 parsel, meyve bahçesi ve bir ahşap ev vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekonomik değeri bulunmayan 96,91 m2 taban alanlı 2 katlı bina ve 38,91 m2 taban alanlı bir katlı bina vardır, ayrıca 387 adet bakımlı durumda muhtelif meyve ağaçları vardır, mahalle merkezine yakın konumdadır, kadastro yoluna cephelidir.
Adresi : Suadiye Mah. Kartepe / KOCAELİ
Yüzölçümü : 17.986,08 m2
İmar Durumu: Konut alanı, park alanı ve imar yolu alanında kalır
Kıymeti : 54.795.270,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:07
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Suadiye mahallesi, 269 ada 42 parsel, meyve hahçesi vasıflı taşınmaz olup, üzerinde 60 adet çeşitli cinste bakımlı meyve ağacı vardır, mahalle merkezine yakın konumdadır,kadastro yoluna cephesi vardır
Adresi : Suadiye Mah. Kartepe / KOCAELİ
Yüzölçümü : 5.862,41 m2
İmar Durumu: Konut alanı, park alanı ve imar yolu alanında kalır,
Kıymeti : 16.525.748,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:27
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:27
Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:27
24/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.