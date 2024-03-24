İzmitli Periler'in Galatasaray'a gücü yetmedi: 64-90

Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nihat Çetin, Barış Turgut
İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 26, Gergana Ivanova 6, Sierra Lashe Calhoun 7, Ayşe Cora 11, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 12, Ferda Yıldız
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Galatasaray: Nalyssa Rae Smith 25, Büşra Akbaş 5, Sude Yılmaz, Teaira Zyaire Mccovan 5, Mikiah Harrigan 11, Meltem Yıldızhan 3, Harika Gözde Eldaş, Bria Nicole Hartley 24, Julie Vanloo 15
Başantrenör: Tolfa Esenci
1. Periyot: 19-18 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 32-47 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 51-71 (Galatasaray lehine)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.