24 Mar 2024 - 10:21- Spor G:

İzmitli Periler'in Galatasaray'a gücü yetmedi: 64-90

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali ilk maçında İzmit Belediyespor, sahasında karşılaştığı Galatasaray Faktoring’e 90-64 mağlup oldu

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İzmitli Periler'in Galatasaray'a gücü yetmedi: 64-90 mask

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nihat Çetin, Barış Turgut

İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 26, Gergana Ivanova 6, Sierra Lashe Calhoun 7, Ayşe Cora 11, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 12, Ferda Yıldız

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Galatasaray: Nalyssa Rae Smith 25, Büşra Akbaş 5, Sude Yılmaz, Teaira Zyaire Mccovan 5, Mikiah Harrigan 11, Meltem Yıldızhan 3, Harika Gözde Eldaş, Bria Nicole Hartley 24, Julie Vanloo 15

Başantrenör: Tolfa Esenci

1. Periyot: 19-18 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 32-47 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 51-71 (Galatasaray lehine)
# Galatasaray

24 Mar 2024 - 10:21 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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