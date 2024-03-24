Kocaeli'de ‘Etüt-Kütüphane’ dönemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim kurumları olan Bilgievleri, Akademi Liseler ve Gençlik Merkezlerinde öğrencilerin YKS ve LGS’ye rahat ve sıcak bir ortamda hazırlanabilmeleri için ‘Etüt-Kütüphane’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Kocaeli’nin dört bir yanından öğrenciler; hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında Bilgievleri, Akademi Liseler ve Gençlik Merkezleri’nde bulunan kütüphanelerde sınavlara hazırlanabilecek. Öte yandan sınav hazırlıkları için Akademi Lise ve Bilgievleri’nde verilen ders destek programları dışındaki boş zamanlarda bütün sınıflar aynı şekilde etüt hizmeti verebilecek. Öğrenciler başvurularını kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresinden yapabilecek.

‘KILAVUZ GENÇLİK’ ROL MODEL OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü gençlik projesi ‘Kılavuz Gençlik’ eğitim yolunda hayata geçirdiği faaliyetlerle geleceğimizin teminatı olan gençlerimize kılavuz oldu. Kocaeli ve ülke gençliğine rol model olan ‘Kılavuz Gençlik Projesi’ her geçen yıl çalışmalarını katlayarak yoluna devam ediyor. İlkokul, lise ve üniversite gençliğine yönelik salon programları, tematik kamplar, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kurslar başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren ‘Kılavuz Gençlik’ modeli, eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça bahsettiriyor.

BİLGİEVLERİYLE LGS YOLCULUĞU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuz Gençlik projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim-öğretim hizmeti veren Bilgievleri, Kocaeli’nin 11 ilçesinde bulunan 16 merkezde faaliyet gösteriyor. Bilgievlerinde öğrencilere nitelikli eğitim vererek bir ev ortamı sunan Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin enerjilerini, becerilerini doğru yönde kullanmalarına olanak sağlayarak LGS yolculuğunda başarının şifrelerini öğretiyor.

AKADEMİ LİSELERDEN TAM DESTEK

‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında kurulan Akademi Liseler 9 ilçede bulunan 11 merkezde faaliyetlerine devam ediyor. Lise ve lise mezunu öğrencilerin yardımcı kaynaklarla sınavlara hazırlanmalarına katkı sunmak amacıyla başlayan ve MEB’e uygun eğitimlerin verildiği Akademi Liselerde gençlerin sosyal, akademik, ahlaki, milli ve manevi alanda olumlu gelişimine katkı sağlanarak başarılı, özgüvene sahip; sanat, müzik, kültür ve sportif faaliyetler ile aktif, erdem sahibi bir gençlik yetiştiriliyor.

21. YÜZYIL BECERİLERİ İLE DONATILMIŞ BİR GENÇLİK

Kocaeli genelinde yaşayan gençlerin eğitsel, sanatsal ve mesleki eğitimlerle her türlü donanıma sahip olmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bir gençlik meydana getirmek için 6 adet Gençlik Merkezi’ni faaliyete geçirdi. Büyükşehir’in gençlere hem eğitim alanında hem de sosyal anlamda destek olduğu Kılavuz Gençlik Merkezleri, gençleri yetenek ve ilgilerine göre kendilerini gerçekleştireceği alanlara yönlendirmeyi hedefliyor.

“SINAV SÜRECİME BÜYÜK KATKISI VAR”

Akademi Lise’nin kütüphanesine arkadaşının tavsiyesiyle başvuru yaptığını belirten Murat Savcı, “Kütüphanenin KPSS’ye hazırlık sürecime büyük bir katkısı var. Polisliği kazanarak vatanıma milletime hayırlı bir evlat olmak istiyorum. Kütüphanenin çalışma alanı geniş, verim alınabilecek bir ortam, personeller güler yüzlü. Kütüphaneyi arkadaşlara tavsiye ederim. Buraya gelip ders çalışabilirler. Akademi Lise öğrencisi olmadığım halde kütüphaneden faydalanabiliyorum. Böyle bir imkanı bize sağladıkları için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KÜTÜPHANE ORTAMI ÇOK SESSİZ”

Üniversite sınavına hazırlandığını belirten Çiğdem Erdem, “Ders çalışmak için verimli bir ortam arıyordum. Genç nüfusun fazlalığından dolayı gittiğim diğer kütüphaneler çok doluydu, fazla verim alamıyordum. Daha sonra internette Akademi Liselerin kütüphanelerine misafir öğrenci olarak giriş yapabileceğimi gördüm. Şimdi hem kütüphaneyi hem de bilişim sınıfını kullanabiliyorum. Buradaki imkanlar çok fazla ve öğretmenler çok ilgili. Kütüphane ortamı çok sessiz, her daldan ve branştan kitaplar var. Büyükşehir Belediyesi’nin bize sunduğu bu güzel fırsat sayesinde sınava daha verimli hazırlanabiliyorum” dedi.

“ÖĞRENCİLER İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS”

Misafir öğrenci olarak pek çok yönden Akademi Lise’yi kullandığını belirten 11. sınıf öğrencisi Ayşenaz Şentürk, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından böyle bir imkanın sunuluyor olması öğrenciler için çok büyük bir şans. Çalışmak için en önemli şeylerden biri de çalışma ortamı. Buranın kütüphanesi hem sessizlik hem de kaynaklar yönünden bizim için zengin ve sağlıklı bir ortam sunuyor. Kütüphaneler her zaman kalabalık oluyor ve yer bulunamıyor. Akademi Lise’de bu tarz problemlerin yaşanmaması çok güzel. Kütüphanede her branştan öğretmen bulup sorular yöneltebiliyoruz. Böyle bir ortamı ve imkanı bize sunan Tahir Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

12 İLÇEDE ETÜT KÜTÜPHANELER OLACAK

“Gençlik yatırım ve hizmetlerimizle Türkiye Yüzyılı, Kocaeli’nin yüzyılı olacak” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 ilçede etüt kütüphaneler açılacağını ifade etti. Başkan Büyükakın’ın eğitime yönelik bu vizyonunun ilk adımı olarak gençlerin sınavlara daha rahat hazırlanabilmeleri için Bilgievleri, Akademi Liseler ve Gençlik Merkezlerinde ‘Etüt-Kütüphane’ projesi hayata geçirildi.