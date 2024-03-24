Kulüp binasında gerçekleştirilen iftar programına katılan Mesut Çetinkaya, kendisini sevgi ve muhabbetle karşılayan kulüp başkanı ve üyelerine teşekkür etti. Samimi ortamda geçen iftar programında projelerinden bahseden Çetinkaya, “Bu yüzyıl kurumsal, sosyal ve ekonomik yenilenmeyle, değerlerimizi güçlendirerek, Karamürsel’imizi hep birlikte yöneteceğiz. Hepiniz istediğiniz zaman bana ulaşabileceksiniz. Benim meclis üyelerim sizlersiniz” dedi.
- Siyaset
Avcılık Kulübü’nden Çetinkaya’ya destek
AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü üyeleri ile birlikte iftar programında buluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.