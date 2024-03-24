Avcılık Kulübü’nden Çetinkaya’ya destek

Kulüp binasında gerçekleştirilen iftar programına katılan Mesut Çetinkaya, kendisini sevgi ve muhabbetle karşılayan kulüp başkanı ve üyelerine teşekkür etti. Samimi ortamda geçen iftar programında projelerinden bahseden Çetinkaya, “Bu yüzyıl kurumsal, sosyal ve ekonomik yenilenmeyle, değerlerimizi güçlendirerek, Karamürsel’imizi hep birlikte yöneteceğiz. Hepiniz istediğiniz zaman bana ulaşabileceksiniz. Benim meclis üyelerim sizlersiniz” dedi.