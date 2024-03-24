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Avcılık Kulübü’nden Çetinkaya’ya destek

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü üyeleri ile birlikte iftar programında buluştu.

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Avcılık Kulübü’nden Çetinkaya’ya destek
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Kulüp binasında gerçekleştirilen iftar programına katılan Mesut Çetinkaya, kendisini sevgi ve muhabbetle karşılayan kulüp başkanı ve üyelerine teşekkür etti. Samimi ortamda geçen iftar programında projelerinden bahseden Çetinkaya, “Bu yüzyıl kurumsal, sosyal ve ekonomik yenilenmeyle, değerlerimizi güçlendirerek, Karamürsel’imizi hep birlikte yöneteceğiz. Hepiniz istediğiniz zaman bana ulaşabileceksiniz. Benim meclis üyelerim sizlersiniz” dedi.

Avcılık Kulübü’nden Çetinkaya’ya destek
# Meclis, iftar

24 Mar 2024 - 10:40 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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