Büyükgöz, Gebze’yi mahalle mahalle dolaştı

AKP Gebze Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz seçim çalışmalarına sahada hız kesmeden devam ediyor. Toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, bir günde 6 mahalleyi turladı.
BİR GÜNDE 6 MAHALLEYİ TURLADI
Seçim otobüsüyle Barış, Kirazpınar, Yenikent, Hürriyet, Yavuz Selim ve Mimar Sinan mahallelerini turlayan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakini vatandaşları selamladı.
GEBZELİLERİN TEVECCÜHÜNE LAYIK OLACAĞIZ
Gebzelilere çiçek de takdim eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz; vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Gebzeli hemşerilerinin ilgi ve teveccühüne layık olabilmek için yeni dönemde de ekibiyle beraber durup dinlenmeden çalışmaya, ilçeyi büyük Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yeni projeleri hızla uygulamaya koyacaklarını açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.