Usta oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, bir döneme damga vurmuştu.
23 yaşındayken ünlü olan usta oyuncu, geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk oldu. Aydan Şener burada samimi açıklamalarda bulundu.
"Evlilik insan doğasına uygun değil"
Ünlü oyuncunun, "Aşk güzel bir şey ama ömrü var, keşke olmasa. Ben aşkın tutkuyla yaşanması taraftarıyım. 19'unda evlendim, evlilik insan doğasına uygun değil."
"Bizim sektörde vefa yok"
Ayrıca Şener, "Şimdikiler güzellik yarışmalarını basamak olarak kullanıyor. İsyan ettiğim, haksızlığa uğradığım zamanlar oldu." diye konuştu. Usta oyuncu sektörü de eleştirerek, "Bizim sektörde vefa yok." dedi.
Kaynak: EN SON HABER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.