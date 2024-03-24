Usta oyuncudan tartışma yaratacak açıklama

'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, bir döneme damga vurmuştu.

23 yaşındayken ünlü olan usta oyuncu, geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk oldu. Aydan Şener burada samimi açıklamalarda bulundu.

"Evlilik insan doğasına uygun değil"

Ünlü oyuncunun, "Aşk güzel bir şey ama ömrü var, keşke olmasa. Ben aşkın tutkuyla yaşanması taraftarıyım. 19'unda evlendim, evlilik insan doğasına uygun değil."

"Bizim sektörde vefa yok"

Ayrıca Şener, "Şimdikiler güzellik yarışmalarını basamak olarak kullanıyor. İsyan ettiğim, haksızlığa uğradığım zamanlar oldu." diye konuştu. Usta oyuncu sektörü de eleştirerek, "Bizim sektörde vefa yok." dedi.

Kaynak: EN SON HABER