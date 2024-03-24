Hürriyet’ten AKP’li vekile davet

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta yarım asırlık kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından üst yapı çalışmalarında da sona geldi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Hürriyet’e geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesinin çalışma yaptığı alanlara giderek olumsuz algı yaratma çabası içerisinde olan AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu çalışmaları beraber incelemeye davet etti.

“VEKİLİM GELSİN BURADA KOL KOLA GEZELİM”

Hürriyet konuyla ilgili olarak, “Arabada sarı çizmelerimiz var. Sayın Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu buraya bekliyoruz. Çamur var burada isterse gelebilir. Çizmelerini giysin gelsin. Bizim çalışma yaptığımız alanlarda gezmeyi seviyor. Gelsin bekliyoruz Sayın vekilimizi. Buraya davet ediyoruz kendisini. Kendisini seviyoruz ve buradan selam, saygılarımızı gönderiyoruz. Burada beraber gezelim, kol kola kadın kadına. Kadın dayanışması gösterelim. Güzel bir çalışma var burada. Buyursun gelsin çizmeler benden” dedi.