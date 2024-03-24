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Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı mask

Alınan bilgiye göre, bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.
# Kadir İnanır, eğitim

24 Mar 2024 - 11:22 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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