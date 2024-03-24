SMA hastaları için önemli gelişme

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde inşaatı devam eden şehir hastanesinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an faaliyetlerine devam eden 24 şehir hastanesinin bulunduğunu, 14 şehir hastanesinin de yapımının sürdüğünü ifade ederek Muğla, Malatya ve Van'da da yapılacak hastanelerle birlikte bütün büyük şehirlerde şehir hastanesinin olacağını söyledi.

İstanbul için düşünülen ilave 3 şehir hastanesinin daha bulunduğunu kaydeden Koca, Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesinin inşaatı süren Sancaktepe Şehir Hastanesi kompleksi olduğunu belirtti.

Koca, 4 bin 100 yatak kapasiteli hastanenin bitişiğindeki 1008 yataklı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin de entegre edilmesiyle toplam 5 bin 108 yataklı sağlık kampüsüne dönüşeceğini anlattı.

"Önümüzdeki 6 ay içinde hızla faaliyete geçirmek istiyoruz"

Koca, ihalesi yapılan hastanenin kapalı alanının bir milyon metrekare olduğunu ve genel hastane, kadın doğum ve çocuk, ortopedi, kalp ve damar cerrahisi, fizik tedavi, psikiyatri ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri olmak üzere 6 hastaneden oluşan sağlık kampüsü olacağını söyledi.

Koca, ayrıca kampüste Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon (BAHAR) Merkezi'nin de olacağını dile getirerek şunları kaydetti:

Burada Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) lojmanlarıyla birlikte bir BAHAR Merkezi olacak. Bir-iki katlı yer yer olan villaların hızla yapımı da devam ediyor. Önümüzdeki 6 ay içinde BAHAR Merkezi projesini hızla faaliyete geçirmek istiyoruz.

Bu projenin de 30 büyük şehirde yapılmasının planlandığını anlatan Koca, bu merkezlerden yatırıma alınan 10 projeden ihalesi ilk yapılanın Sancaktepe'deki kampüs olduğunu kaydetti.

Koca, "Bu kapasitesiyle AMATEM ve ÇEMATEM'in bir arada olduğu yapı ise yeni nesil bir BAHAR projesi, bu anlamda da dünyada ilk merkez olacak" dedi.

"SMA gibi nadir hastalıkların tedavisinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz"

Koca, Sancaktepe'de havaalanı ve pist olmasının avantajıyla burada ilk kez gen hücre terapi hastanesi yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

SMA gibi nadir hastalıkların tedavisinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda nadir hastalıklar için gen ve hücre terapi hastanesi de kişiye özel hem üretim hem de uygulamanın yapılacağı bir hastane olacak. Yani burada ilk defa hem kişiye özel üretim ve uygulamanın yapıldığı hem de ruhsatının dijital olarak düzenlendiği bir hastaneden bahsediyorum. Dijital ruhsatlamanın yapılmasıyla ilgili de dünyada bir ilk olduğunu söylemek istiyorum.

Koca, inşaatı devam edenlerin tamamlanmasıyla 42 olan şehir hastanelerinin sayısının 2026 sonunda 50'ye ulaşacağını belirterek bu hastanelerin toplamda 18'inin kamu özel iş birliğiyle, diğer 32'sinin ise merkezi bütçeden yapılarak devam ettiğini bildirdi.

"En az 20 bin çalışanın burada hizmet verdiği bir kompleks olacak"

Burada bir simülasyon merkezi de yapacaklarını anlatan Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

Simülasyon merkezi hem laparoskopik hem robotik müdahalelerin yapılabildiği hem de eğitim açısından son derece önemli bir merkez olacak. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'müzün binası da burada ihale kapsamında yapılmış oluyor. Gelecek yıl sonunda hizmete açmak istiyoruz. Gen ve hücre terapi hastanesiyle, BAHAR projesiyle ve lojman dahil olmak üzere kompleksin tamamıyla birlikte devreye girdiğinde en az 20 bin çalışanın burada hizmet verdiği bir kompleks olacak.