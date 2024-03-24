Dilovası Demirciler Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu Fosroc Yapı Kimyasalları fabrikasında anlaşmaya varılamadı. Sendika ile işveren arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamayınca fabrikada grev süreci başladı. TİS sürecinde yaşanan anlaşmazlığın ardından grev kararı dün itibarı ile fabrikanın girişindeki panoya asıldı. Fabrika işçileri 25 Nisan'da greve çıkacak.
- Gündem
Anlaşma yok! İşçiler greve çıkıyor
Kocaeli'de faaliyet gösteren Fosroc Yapı Kimyasallarında TİS görüşmelerinden sonuç alınamadı. Grev kararını fabrikaya asan işçiler, greve çıkmaya hazırlanıyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.