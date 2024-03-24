Anlaşma yok! İşçiler greve çıkıyor

Dilovası Demirciler Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu Fosroc Yapı Kimyasalları fabrikasında anlaşmaya varılamadı. Sendika ile işveren arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamayınca fabrikada grev süreci başladı. TİS sürecinde yaşanan anlaşmazlığın ardından grev kararı dün itibarı ile fabrikanın girişindeki panoya asıldı. Fabrika işçileri 25 Nisan'da greve çıkacak.