Çayırova Belediyesi, son saniyede nefes aldı: 78-77

Evinde lig sonuncusu Pizza Lazza Haremspor’u ağırlayan Çayırova Belediyesi, büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı, maçın bitimine 9 saniye kala Diante Watkins’le bulduğu basketle kazanmayı bildi. Başantrenör Şemsettin Baş öncülüğünde zorlu maça Diante Watkins, Phille Grenee, Serhat Uğur, Çağdaş Kayabaşı ve Tolga Kaan Birer beşiyle başlayan Çayırova takımı, ilk çeyreği 21-18 önde kapattı. İkinci periyotta karşılıklı basketlerle geçilirken, üstünlüğünü korumayı başaran Çayırova Belediyesi devre arasına 38-35 önde girdi.
Üçüncü periyotta hücumlarda daha çok istediği isabetleri bulan Pizza Lazza Haremspor, son periyoda 59-61 üstünlükle girdi. Dördüncü periyot boyunca rakibi Pizza Lazza Haremspor’u kovalayan Çayırova Belediyesi, bitime 9 saniye kala Diante Watkins’in bulduğu üçlük isabetiyle 78-77 öne geçti.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Sahamızda Haremspor’u 78-77 yenen ilçemizin gururu ve markası olan basketbol takımımızı tebrik ediyorum" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.